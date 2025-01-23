'Поступило только одно': Суркис откровенно рассказал, продаст ли лидеров 'Динамо'

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис опроверг информацию о том, что клуб ведет переговоры о продаже защитника Дениса Попова и хавбека Владимира Бражко. По его словам, в офис "бело-синих" не поступало никаких официальных предложений по этим двум футболистам.

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Об этом Суркис заявил в интервью проекту ТаТоТаке. При этом босс столичного клуба рассказал, что "Динамо" получило запрос о трансфере одного из своих игроков, раскрывать имя которого он не стал. В то же время он не исключил переговоров относительно продажи лидеров команды.

"Я разговаривал с Поповым – на него никто не выходил. Да и не мог выйти, потому что обращаться нужно в "Динамо". Также мы не получали никакого официального предложения по Бражку. Интерес вокруг него разве что на уровне слухов, а я привык доверять документам. Мы входим в переговоры тогда, когда видим официальное письмо по поводу заинтересованности в наших футболистах на фирменном бланке другого клуба. А не тогда, когда читаем что-нибудь в интернете или получаем звонки от агентов. По состоянию на данный момент в офис клуба поступило только одно такое письмо – и это не о Попове или Бражко", – проинформировал Суркис.

21 января киевское "Динамо" добыло первые очки в обновленном розыгрыше Лиги Европы, совершив сумасшедший камбэк в матче против стамбульского "Галатасарая".

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