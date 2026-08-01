Поставлен ультиматум. УЕФА выгоняет Инфантино с поста президента ФИФА

Европейский футбольный союз объявил о потере доверия к президенту ФИФА Джанни Инфантино после провала его инициативы по продаже части коммерческих прав на чемпионат мира частным инвесторам. УЕФА потребовал его отставки и готова инициировать голосование о недоверии, которое может привести к смене руководства мирового футбола.

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Как сообщает The Telegraph, европейцы поставили Инфантино ультиматум: добровольно покинуть пост или столкнуться с экстренным голосованием о недоверии. По данным издания, все 55 национальных ассоциаций, входящих в УЕФА, готовы поддержать его отстранение. Для запуска процедуры достаточно поддержки 43 членов организации.

Причиной конфликта стал проект Инфантино по продаже 30% коммерческих прав на чемпионаты мира среди мужчин и женщин. План оценивался в 15 млрд фунтов стерлингов и предполагал передачу части контроля над крупнейшими турнирами ФИФА группе частных инвесторов.

УЕФА выступил против этой инициативы, заявив, что она угрожает интересам мирового футбола. Ранее все 55 ассоциаций организации единогласно проголосовали за бойкот чемпионата мира в случае реализации проекта. Позже аналогичную позицию заняли страны КОНКАКАФ, а затем и Азиатская конфедерация футбола.

После расширения сопротивления Инфантино не смог заручиться поддержкой большинства из 211 национальных ассоциаций ФИФА и был вынужден отказаться от своего предложения.

В заявлении УЕФА говорится, что организация не может мириться с "секретными схемами", подготовленными в закрытом режиме, и требует установить ответственных за продвижение проекта. Также европейская конфедерация обвинила руководство ФИФА в недостаточной прозрачности и неэффективном использовании финансовых резервов организации, которые, по данным УЕФА, превышают 5 млрд долларов.

Позицию УЕФА поддержала Футбольная ассоциация Англии. В организации заявили, что мировому футболу необходима полная проверка системы управления ФИФА для обеспечения прозрачности и подотчетности.

Давление на Инфантино усилилось и внутри самой ФИФА. Старший советник президента Карлос Кордейро подал в отставку в знак протеста против проекта, а главный операционный директор организации Кевин Ламур заявил, что сотрудники были введены в заблуждение относительно деталей сделки.

По информации The Telegraph, в ближайшие дни УЕФА намерен начать консультации с другими конфедерациями и национальными ассоциациями по вопросу дальнейшего реформирования ФИФА и возможной смены ее руководства.

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