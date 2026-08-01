Уколами вытянули жир: как сейчас выглядит лицо звезды "Квартала 95" Ирины Гатун, которая попала в скандал из-за шутки о "сиСкадовске"

Звезда студии "Квартал 95" Ирина Гатун, которая в свое время вызвала скандал шуткой о женщине "сиСкадовска", рассказала, что решилась улучшить свою внешность. Юмористка подкорректировала овал лица, однако подчеркнула: для этого не ложилась под нож пластического хирурга.

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По словам артистки, она воспользовалась процедурой, в ходе которой ей удалили жир с подбородка с помощью специальных уколов. Об этом она рассказала в комментарии для "РБК-Украина LIFE".

"Я убрала "хомячину" (лишний жир на подбородке. – Ред.), но это не было хирургическим вмешательством. Это был укол, с помощью которого все удалили", – отметила комик.

Ирина Гатун довольна своим отражением в зеркале, поэтому зимой планирует повторить процедуру, но уже на другой части лица. Артистка хочет добиться более выразительного контура нижней челюсти: "Жирочек, который я накапливала 38 лет, никак не убрать. Вот ты приседаешь, ягодицы уменьшаются, покрутил хулахуп – с боков спадает, а здесь только так".

Скандал с юмористкой

Ирина Гатун оказалась в эпицентре громкого скандала из-за новогоднего концерта "Квартала 95" в 2024 году. Тогда на сцене показали юмористический номер об украинке, которая переехала из оккупированного Скадовска в Закарпатье и пытается научиться грамотно говорить на родном языке. Ирина Гатун сыграла роль переселенки, которая максимально нелепо искажает чуть ли не все слова. Самым скандальным стал момент выступления, когда на вопрос "жителя Закарпатья", почему она не общалась на украинском до войны, актриса ответила: "потому что я сиСкадовска".

Столкнувшись с резкой критикой со стороны сограждан, Гатун вышла на связь с извинениями. Тогда она подчеркнула, что суть шутки заключалась не в попытке кого-то унизить, а в том, чтобы показать, что все граждане Украины должны говорить на родном языке, даже если сначала это не удается сделать грамотно. В то же время юмористка обвинила людей, которые "раздувают хейт", в том, что они подыгрывают российскому диктатору Владимиру Путину.

В начале этого года Ирига Гатун рассказала, что скандал не просто сильно ударил по карьере, но и "разрушил" ее морально. Площадки начали массово отменять моноспектакль юмористки, однако окончательно не опустить руки ей удалось благодаря поддержке Андрея Данилка.

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