Официально. УЕФА объявил бойкот ФИФА. Все подробности скандала

Европейский футбольный союз (УЕФА) и все 55 национальных ассоциаций организации единогласно выступили против планов ФИФА привлечь частных инвесторов к владению правами на чемпионат мира и другие турниры. В случае реализации этой инициативы европейские сборные откажутся от участия во всех соревнованиях под эгидой ФИФА.

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Решение было принято на экстренном заседании УЕФА 30 июля. За бойкот проголосовали все 55 членов организации.

В официальном заявлении УЕФА говорится, что европейские ассоциации "единогласно и безоговорочно" отвергают предложение ФИФА о передаче долей собственности в чемпионате мира и других турнирах частным инвесторам.

В организации подчеркнули, что чемпионат мира является одним из главных наследий мирового футбола и не должен становиться объектом инвестиций.

"Чемпионат мира нельзя рассматривать как инвестиционный продукт. Это одно из величайших наследий футбола. Ни одна его часть не должна быть передана частным инвесторам. Чемпионат мира не продается", - уточняется в тексте.

УЕФА также раскритиковал руководство ФИФА за подготовку проекта без широких консультаций с национальными федерациями и другими участниками футбольного сообщества.

Европейская организация заявила, что ни одна сборная под эгидой УЕФА не будет участвовать в турнирах ФИФА до тех пор, пока предложение о продаже доли в соревнованиях остается в силе. Исключение возможно только в случае полного отказа ФИФА от инициативы и предоставления гарантий, что подобные проекты не будут возвращены в будущем.

По данным британских медиа, ФИФА рассматривает создание отдельной структуры для управления своими турнирами и привлечение внешних инвесторов. Взамен ассоциациям-членам организации может быть предложено распределение многомиллиардных доходов от сделки.

Первым крупным турниром, который может оказаться под угрозой бойкота со стороны Европы, является женский чемпионат мира 2027 года. Он стартует 24 июня следующего года.

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