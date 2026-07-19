Последний танец Месси или первый трофей Ямаля? Прогноз на финал ЧМ-2026

Вместе с GGBET провожаем крупнейший ЧМ в истории. В воскресенье, 19 июля, на "Метлайф-стадионе" встретятся Испания, пропустившая всего один гол за весь турнир, и Аргентина, которая трижды выручала себя из почти безнадежных ситуаций в плей-офф.

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Испанию в начале турнира мало кто ставил на первое место, а нулевая ничья с дебютантом турнира Кабо-Верде в первом туре выглядела как тревожный звонок. Но именно с того момента "Ла Роха" не потеряла ни одного очка. Испанцы последовательно обыграли Саудовскую Аравию, Уругвай, Австрию и Португалию, в четвертьфинале одолели Бельгию, а в полуфинале разобрали Францию со счётом 2:0 – команду, которой пророчили чемпионство. Так, без громких заявлений и сенсационных разгромов, Испания дошла до своего второго финала в истории, пропустив всего один гол.

Аргентине же на бумаге досталась едва ли не самая комфортная сетка плей-офф среди всех фаворитов: Кабо-Верде, Египет, Швейцария. На деле каждый из этих матчей превратился в испытание. С Кабо-Верде понадобился овертайм, "альбиселесте" проигрывали Египту 0:2 – и забили трижды за последние 11 минут, Швейцарию добили лишь в дополнительное время. А в полуфинале с Англией Аргентина снова уступала почти до самого конца: Энцо Фернандес сравнял счет на 85-й минуте, Лаутаро Мартинес забил победный гол в компенсированное время – оба гола после передач Месси. Теперь команда Скалони в 90 минутах от того, чтобы стать первым чемпионом, защитившим титул, со времён Бразилии 1958-1962 годов.

Букмекеры склоняются в пользу Испании, но с минимальным преимуществом: против лучшей обороны турнира играет команда, которая всё лето доказывает, что счёт на табло – не приговор.

Линия GGBET на финал:

победа Испании – 2,31;

ничья – 3,14;

победа Аргентины – 3,57;

тотал меньше 2,5 – 1,69.

* Коэффициенты взяты с сайта ggbet.ua по состоянию на 12:00 17.07.2026 года и могут изменяться.

Главная же изюминка этого финала – встреча двух поколений. 39-летний Месси, который этим летом обогнал Клозе и стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира, забил 8 голов на турнире и имеет реальный шанс впервые в карьере завоевать "Золотую бутсу". Напротив – 19-летний Ламин Ямаль, лидер новой Испании, который признавался, что вырос на матчах Лео. Один из них в воскресенье поднимет трофей.

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