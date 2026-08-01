После двух лет вне соревнований. Дарья Белодед приняла неожиданное решение по своей карьере

Бронзовый призер Олимпийских игр Дарья Белодед возобновила работу в составе национальной сборной Украины по дзюдо. Титулованная спортсменка впервые за длительное время присоединилась к тренировочному процессу команды после паузы в выступлениях.

Видео дня

О возвращении Белодед к занятиям сообщили в Федерации дзюдо Украины. В организации опубликовали видео со сбора национальной команды и отметили, что рады снова видеть двукратную чемпионку мира и трехкратную чемпионку Европы на татами вместе со сборной.

Последний раз Белодед принимала участие в официальных соревнованиях на Олимпиаде-2024, где ее выступление завершилось провалом. После перехода в весовую категорию до 57 кг украинка вылетела уже на стадии 1/8 финала, получив дисквалификацию во время поединка. Позже Белодед назвала случившееся катастрофой.

В 2025 году спортсменка не участвовала в тренировочных сборах национальной команды и пропустила чемпионат Европы, несмотря на статус действующей чемпионки континента в категории до 57 кг.

Еще в декабре 2024 года Белодед говорила о намерении вернуться к тренировкам, однако после этого на международных турнирах не выступала.

Во время паузы в дзюдо Дарья Белодед начала футбольную карьеру. В апреле 2025 года она дебютировала за "Металлист 1925" в чемпионате Украины, выйдя на замену.

Сотрудничество спортсменки с харьковским клубом стартовало осенью 2024 года, когда она стала его амбассадором.

Главным международным турниром сезона для дзюдоистов остается чемпионат мира, который пройдет в Баку с 4 по 10 октября 2026 года. Информации о сроках возвращения Белодед на официальные старты пока нет.

Как сообщал OBOZ.UA, на Олимпиаде-2020 в Японии Белодед остановилась за шаг до решающего противостояния, уступив в полуфинале японке Фуна Тонаки. В утешительном финале она на последних секундах одолела израильтянку Ширу Ришони.

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