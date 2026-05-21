Дарья Белодед вышла на матч против 'Шахтера' и выиграла чемпионат Украины по футболу. Видео

Харьковский "Металлист 1925" завершил сезон победой над "Шахтером" (2:2) и оформил чемпионство Украины среди женщин. В концовке матча на поле вышла двукратная чемпионка мира по дзюдо Дарья Белодед.

Видео дня

Титулованная украинская спортсменка появилась на поле на 82-й минуте встречи, состоявшейся 21 мая. Белодед провела на поле около восьми минут и приняла участие в праздновании чемпионства вместе с командой.

Для "Металлиста 1925" этот титул стал 11-м в истории клуба. Команда прервала трехлетнюю серию побед полтавской "Ворсклы" и впервые за пять лет вернула себе чемпионство. Последний раз харьковчанки выигрывали турнир в сезоне-2020/21, когда выступали под названием "Жилстрой-1".

Победа в Высшей лиге также обеспечила клубу путевку в квалификацию женской Лиги чемпионов УЕФА на следующий сезон.

После финального свистка футболистки получили чемпионский кубок и золотые медали. Белодед позже опубликовала кадры празднования в социальных сетях и поздравила команду с "золотом".

Напомним, что Дарья дебютировала в новом для себя виде спорта на профессиональном уровне в прошлом году. Тогда Белодед дали сыграть 2 минуты.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!