Матч Германия – Дания на Евро-2024 был прерван. Судье пришлось уводить команды со стадиона. Видео и все подробности инцидента

Матч 1/8 финала чемпионата Европы по футболу между Германией и Данией был прерван из-за сильной грозы, которая началась на "Сигнал Идуна Парк" в Дортмунде. На 35-й минуте главный арбитр Майкл Оливер остановил встречу.

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Спустя несколько минут рефери увел обе команды в подтрибунное помещение. На момент остановки игры счет был 0:0. Спустя некоторое время встреча была возобновлена.

В то время, как футболисты грелись и обсыхали в раздевалке, болельщики несмотря на приличный град и сильные потоки воды, устроили настоящие купания на трибунах.

Отметим, что подобный эпизод случился на Евро-2012 в Донецке. Тогда из-за сильной грозы над "Донбасс Ареной" нидерландский рефери Бьорн Кейперс увел с поля команды Франции и Украины. В итоге матч завершился поражением "желто-синих" 0:2.

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