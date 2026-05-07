4 условия для камбэка: как должен сыграть 'Шахтер' против 'Кристал Пэлас'. Анонс полуфинала Лиги конференций

Сегодня вечером "Шахтер" проведет главный матч сезона – второй полуфинал Лиги конференций против "Кристал Пэлас". Проиграв 3:1, команда Арды Турана сохраняет шансы на выход в финал. При этом, надо исправить несколько ключевых ошибок. Какие именно? И почему ответная игра именно в Лондоне это хороший знак? Рассказывает OBOZ.UA.

Скорость принятия решений помогла "Кристал Пэлас" выиграть

21 секунда понадобилась "Шахтеру", чтобы войти в историю Лиги конференций. Конечно не так, как хотелось бы, но теперь мы надолго записаны как авторы самого быстрого гола турнира. Жаль, что мы его пропустили. Для сравнения, в ЛЧ и ЛЕ держится одинаковый рекорд в 10 секунд. Исмаила Сарр, автор этого гола, сам отмечал, что футболистов подготовили к опасности от "Шахтера" впереди. Как следствие, бразильцев лишили пространства, а на любой прорыв всегда была готова подстраховка. Такой простой элемент стратегии, который работает уже не первый месяц и в еврокубках он тоже имел огромное влияние на итоговый счет.

Да, горняки сильны в контроле мяча. Но неделю назад 69% владения не удалось превратить в преимущество, как это происходило ранее. Все же, при условии постоянной доминантной игры в АПЛ от "Манчестер Сити", МЮ или "Арсенала", уровень адаптации в "Кристал Пэлас" высокий и тактика Турана для них не нова. Ставка будет снова на ситуативные угрозы, особенно быстрые контратаки, когда решение о пасах принимают за мгновение.

Ризнык – игрок месяца

Лучший игрок команды прямо сейчас – голкипер. Безусловно, Дмитрий Ризнык имеет огромное влияние на игру, особенно против сильных соперников. С "Динамо", тот самый гол Пономаренко, мы увидели последствия высокой позиции, ну и там надо отдать должное киевскому нападающему за отчаянный удар. Такое не тянется, потому что выстрел с расстояния 50 метров первым касанием и не предусмотришь. Но в остальном Ризнык – тот самый системный игрок, некий Райя местного уровня. Именно поэтому он, по мнению фанатов, стал игроком месяца в апреле. В семи матчах вратарь трижды отыграл на ноль и пустил 8 голов (по 2 от ЛНЗ и АЗ, трижды от "Кристал Пэлас"). Будем честными: именно сногсшибательные сейвы Ризныка стали причиной того, что мы видим горняков почти на полуфинальной стадии еврокубков и без одного шага – чемпионами Украины.

"Шахтеру" категорически нужно использовать главное оружие соперника

Центрбеки проваливались катастрофически. Прутки Сарр, Матета и Митчелл слишком легко прорывались через защиту, первый гол тому доказательство, как и двойной сейв Ризныка. У тренера Турана не было возможности наиграть в паре Матвиенко-Бондарь другую комбинацию, ведь Марлон сломался в середине первого тайма против "Динамо", вместо него пришлось выпускать не на позицию Тобиаса. Бондарь просидел все Класичне на скамейке. Еще одна зона, которая теперь болит. Тобиас – классический правый латераль, он нужен именно там, поэтому мы снова ждем в центре защиты пару Матвиенко-Бондарь. Если так, то надо думать о подстраховке.

Первый гол – остановка всех игроков и свободное пространство для Сарра. Второй гол – потерянный на подборе Митома. Третий гол – провал Бондара и двойное выбегание на одного Матвиенко. Во всех случаях не было подстраховки, которая имела бы большое влияние на возможности англичан. Не факт, что счет был бы меньше, но забить точно было бы труднее. Подстраховка нужна и из-за отношения лондонцев к матчу: игру с "Шахтером" называют решающей, а не проходной. По словам и тренера, и игроков, счет со старта будет ощущаться как 0:0.

"Пэлас" и в дальнейшем будут играть от ультранизкой обороны в несколько линий. Это философия команды, которая движет их по сезону. Но надо адаптировать второй темп, иначе англичане убегают в сверхбыстрые контратаки. Если брать 10 прошлых матчей в Англии, "Шахтер" побед в них не имел. Но выездные матчи этого сезона слишком успешны, ни разу команда Турана не уступала и забивала как минимум дважды. Это надо превращать в стратегию. Быстрые возвращения мяча с фланга в центр под удар могут стать решающими, если Матвиенко и Назарина присоединятся к этим ударам так, как мы это видели против "Динамо".

Лондон – сложная локация

Матч пройдет в условиях чрезвычайной поддержки. "Селгерст Парк" в Лондоне рассчитан на 25 тысяч 486 зрителей. Средняя посещаемость этого сезона – 24 тысячи 907 человек, 98% трибун занято. И это при том, что на вершине таблицы КП бывает только в начале сезона, когда еще никакой структуры не вырисовывается. Кстати, в Англии "Арсенал" и "Манчестер Сити" все еще могут получить одинаковое количество очков – мы писали, что будет в таком случае и при чем там Украина.

Но выступления в этом сезоне подсказывают нам, что лишь фанатами уехать не получится. Орлы не всегда тянут домашние матчи Лиги конференций – в основных этапах их было 6 и выиграно только 3. Последняя победа на своем поле была почти месяц назад над "Ньюкаслом", со спасительным пенальти от Матета в добавленное время. Украинцы приехали в гости к самой забивной команде Лиги конференций, 23 мяча. У "Пэлас" на 2 игры больше, но это никоим образом не уменьшает их умение вскрывать даже самую скучную оборону. Горняки 20 раз отмечались в чужих воротах и тот забитый мяч в ворота Хендерсона после углового точно имеет вес перед ответной игрой.

Что в другом полуфинале?

В другом матче дебютантов Лиги конференций счет лишь 1:0. И здесь сыграл феномен домашнего поля, когда "Райо" забил лишь раз с углового и имел возможность напихать со стандартов еще; такого разобранного "Страсбурга" не было на протяжении всего турнира. Но французы на протяжении всего сезона катают своих фанатов на американских горках, чего стоит камбэк в четвертьфинале против "Майнца". Лишь один гол разницы и следующая домашняя игра станут сильными аргументами в пользу хозяев поля. Они под влиянием травм, тогда как "Вальекано" стремится действовать более дисциплинированно, ведь любая потеря равенства может стоить выхода в первый в истории финал еврокубка. Так же как и для "Страсбурга" это потенциально первый финал в дебютной Лиге конференций. Ставки высоки для обеих команд и каждая потом не станет приятным подарком.

Когда смотреть матч?

Встреча "Кристал Пэлас" и "Шахтера" пройдет в Лондоне сегодня, 7-го мая. Начало в 22:00 по киевскому времени. Другой полуфинал будет параллельным. В случае ничьи, команды ждет два дополнительных тайма по 15 минут и серия пенальти.