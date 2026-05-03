Чудо-гол 'Динамо' не спас. Как 'Шахтер' в очередной раз показал свое доминирование в УПЛ и стал ближе к 'золоту': тактический обзор матча

Первый тайм. Мы не зря ждали эту игру

"Шахтер" кардинально изменил состав перед этим матчем – 9 других футболистов на старт. Было понятно, что команда ориентируется на продолжение битвы в Лиге конференций, но и здесь была задача сохранить комфортное лидерство УПЛ и почти взять в руки трофей. У "Динамо", по сравнению с рекордной игрой против "Кривбасса", было 6 изменений, акцентировано с выходом очень опытного правого фланга Караваев-Ярмоленко-Буяльский.

Именно поэтому горняки преимущественно направляли атаки на зону Редушко и Вивчаренко. Было несколько попыток запустить вперед Невертона слева, и когда его забегания разрушались из-за этого сопротивления, пошли на другой фланг. Но первым выстрелило "Динамо" – в прямом смысле. Пономаренко задавил Назарину в центре и лупил с 50 метров, Ризныку оставалось только взглядом провожать мяч за воротник. Гол на ровном месте, с фантастической оценкой ситуации в моменте. 1:0. Этот момент действительно открыл игру, ведь взятие ворот в самом начале произошло без создания голевых моментов.

"Шахтер" играл присущим ему высоким прессингом и владением, хотя первый номер забрали киевляне. Каждые 3 минуты начиналась новая атака, глубоко в чужую штрафную, из-за чего горняки постоянно выносили мяч где-то в центр, без контроля, Караваев едва не забил. Пара Шапаренко и Буяльского зажимала бразильскую атакующую молодежь; было видно, что центральная зона ожидала совсем другого и долго искала выход, которым становился пас назад.

Включиться в игру команда Турана смогла только ближе к 25 минуте. С несколькими волнами навесов мяч добрался до Феррейры, но тот перебрал с силой и ударил значительно выше. До этого был штрафной Назарины и удар от Матвиенко, тоже без последствий. Много внимания было к центру защиты, где после "Кристал Пэлас" начудил Бондарь, его сменил Марлон. Но редактировать план пришлось сразу, ведь тот травмировался на ровном месте и пришлось возвращать стандартную пару центрбеков. Через несколько минут Матвиенко нелепым фолом сел на карточку, еще больше усложнив вариативность для тренера.

Построение атак с этого момента стало отличаться. "Динамо" опиралось на контратаки, преимущественно с запуском вперед Редушко. Тогда как "Шахтер" строил свое продвижение долго, до верного, из-за чего в штрафной киевлян становилось слишком плотно. Скорости с обеих сторон дополняла силовая борьба, по канонам Классического.

До конца тайма ударов почти не было, все из-за большей организованности с обеих сторон. Раз потянул Нещерет с интересного удара Невертона, но это был самый острый момент от гостей. По примеру прошлых матчей последних лет мы видели, что таймы получались полярными, с победами команд по очереди. После ударной первой половины, гранды выровнялись по силе и перевели противостояние в центр. Один гол на двоих так и стремился превратиться в большее.

Второй тайм. Победа "Шахтера" по всем статьям

"Шахтер" начал двумя заменами после перерыва, вышли Крыськив и Проспер. Ставка была на инициативность, и как покажет весь тайм, это были джокеры. Силами Проспера, Траоре и решающим ударом Феррейры счёт был за несколько мгновений сравнен. Без плотного контроля все они получили достаточно времени и много пространства для точных передач в чужой штрафной. Бразилец будто исполнил пенальти – 1:1.

С этого момента горняки забрали себе все преимущество. Они продолжали прессинговать, зажимать и разгонять. В какой-то момент команды начали чудить, однако из-за шаткого счета это выглядело как просто красивые финты без результата, потому что сразу за ними приходили обрезки. Турнирный статус матча был понятен обоим, но ничья подняла цену ошибки до самого высокого предела. "Динамо" будто испугалось своей возможной победы, что позволило "Шахтеру" создавать моменты еще и еще. Новая атака привела даже к удару Матвиенко, настолько были задействованы все без исключения игроки. Нещерет отразил удар, но центрбеки решили, что этого достаточно для футбола и созерцали, как Траоре с силой вбивает мяч в ворота. 1:2. На фоне этого на замену пошли Ярмоленко и Буяльский – основа, на которую ставил Костюк, не сыграла.

Все произошло именно так, как происходит в Классическом уже несколько лет подряд. Активный и очень качественный тайм от команды Костюка сменил еще более активный тайм команды Турана. Да, Герреро удалось поймать защитников на противоходе и забить классный гол, но офсайд на тоненького спас гостей от ничьей и вернул к реальности, что игра еще не завершена. Несколько возможностей было у Шапаренко и Пономаренко, неожиданно главного креативщика среди бело-синих. Но отчаянная подстраховка защитников закрыла удары в конце 70-х минут и после этого от хозяев не было уже ничего достойного. Все это сопровождалось сопротивлением от "Шахтера" и ежеминутной охотой на мяч. Нельзя сказать, что динамовцы играли плохо, на последние 10 минут они нашли отдачу, могли забивать минимум 3 гола. Но это зажигание произошло слишком поздно.

1:2 – в Классическом "Шахтер" берет верх над "Динамо". Полгода назад горняки выиграли 3:1, на этот раз почти произошла ничья. Но... 9 очных игр до этого в УПЛ киевляне не выигрывали. Эта стала юбилейной, десятой. Костюк проиграл первое свое дерби лидеров, Туран вплотную приблизился к первому в карьере трофею Украинской Премьер-лиги.