'Помог преступнику Путину': легенда мирового спорта обвинил Трампа в нанесении вреда Украине

Легендарный чешский хоккейный вратарь Доминик Гашек вновь раскритиковал президента США Дональд Трампа за то, что тот отказывается принимать жесткие решения в отношении России. Олимпийский чемпион Нагано-98 отметил, что глава Белого дома за 110 дней своей второй каденции не сделал ничего для остановки агрессивной войны РФ против Украины.

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Об этом Гашек написал на своей странице в социальной сети Х, ранее известной как Twitter, комментируя готовность Трампа выйти из мирных переговоров. Двукратный обладатель Кубка Стэнли подчеркнул, что ни один политик не нанес более сильного ущерба Украине, чем американский президент.

"Трамп грозится "выйти" из мирных переговоров между Украиной и Россией, если не будет достигнут прогресс… Сейчас его желание отойти в стороны выглядит запоздалым. За 110 дней Дональд Трамп нанес много вреда и помог империалистической России и преступнику Путину, как ни один политик в мире с начала войны в феврале 2022 года", – подчеркнул Гашек.

Ранее он поделился мнением о том, когда закончится война в Украине. Отметим, что легенда хоккея последовательно выступает в поддержку Украины, которая продолжает противостоять российской агрессии. Также он жестко высказался относительно идеи президентов Дональда Трампа и Владимира Путина провести товарищеский матч между сборными России и США. Кроме того, Гашек назвал предательством Украины переговоры США и РФ в феврале.

Как сообщал OBOZ.UA, во время поездки в Киев и Харьков летом 2023 года Доминик Гашек записал видеообращение к украинцам, пожелав им "гнать русское дер*мо". Он заявил, что россияне не имеют права выступать на международных турнирах, "пока не уйдут из Украины и не отдадут Путина" под суд. Также он потребовал от РФ выплаты репараций нашей стране.

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