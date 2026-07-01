Сборная России не выступит на молодежном чемпионате Европы по гребному слалому после того, как власти Польши отказались выдавать спортсменам визы для въезда в страну. Соревнования проходят в Кракове с 30 июня по 5 июля, а представители страны-агрессорки всячески пытались обойти запреты.

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Об этом в интервью пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ" рассказал главный тренер сборной России Максим Образцов. Приспешник диктаторского режима Владимира Путина пожаловался на то, что в Германии и Словении отказались идти навстречу представителям РФ.

"Мы не выступаем из‑за отсутствия виз. Пробовали подавать, поляки не дают визы, запрашивали в других странах приглашение, у немцев и словенцев. Они дают визу только на срок поездки к ним, расширенную никто не дал, чтобы мы по срокам смогли попасть в Польшу", – сказал Образцов.

Ранее власти румынского Клужа отказались демонстрировать российскую символику на Кубке вызова по художественной гимнастике. В ответ спортсменки из страны-агрессорки устроили бунт и объявили бойкот престижному турниру.

Как сообщал OBOZ.UA, европейские страны взбунтовались против России в международной гимнастике.

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