"Динамо" официально подписала футболиста сборной Украины. Все подробности

Киевское "Динамо" объявило о переходе защитника сборной Украины Алексея Сыча. Контракт с 25-летним футболистом рассчитан на три года и предусматривает возможность продления еще на один сезон.

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Сыч является воспитанником львовских "Карпат". За основную команду клуба он дебютировал в марте 2020 года в матче чемпионата Украины против ФК "Львов".

С 2020 по 2025 год защитник выступал за "Рух". В сезоне-2022/23 он на правах аренды играл за бельгийский "Кортрейк", где провел 14 матчей в чемпионате страны и три встречи в Кубке Бельгии.

В январе 2025 года футболист вернулся в "Карпаты". За время выступлений в украинской Премьер-лиге он провел 87 матчей, а также сыграл два поединка в Кубке Украины.

На международном уровне Сыч выступал за молодежную сборную Украины. В ее составе он стал обладателем "бронзы" молодежного чемпионата Европы 2023 года, где украинская команда дошла до полуфинала турнира.

За национальную сборную Украины защитник провел два матча. Дебют состоялся 19 ноября 2024 года во встрече Лиги наций против Албании, а второй матч Сыч сыграл в марте 2025 года против Бельгии в плей-офф турнира.

Таким образом, "Динамо" усилило правый фланг обороны игроком с опытом выступлений в УПЛ, зарубежном чемпионате и национальной сборной Украины.