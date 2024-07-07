'Это невозможно объяснить'. Эрдоган заявил, что случившееся на Евро-2024, 'бросило серьезную тень на турнир'

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что наказание футболиста сборной Турции Мериха Демирала является политически решением. УЕФА дисквалифицировал турецкого защитника на 2 матча за празднование "волчьим салютом" после победы в матче 1/8 финала Евро-2024 с Австрией (2:1). Жест запрещен в Австрии.

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"Как известно, матч 1/4 финала с Нидерландами проводился на фоне несправедливого решения, поспешно принятого УЕФА в отношении Мериха Демирала. Честно говоря, дисквалификация Мериха на два матча от УЕФА бросила серьезную тень на чемпионат. Это невозможно объяснить, это чисто политическое решение. Это решение омрачило сознание, но, слава Богу, оно не повлияло на моральный дух и мотивацию наших соотечественников", - цитирует политика Fanatik.

Эрдоган уверен, что позиция Запада по отношению к его стране никогда не менялся.

"Наказание, которое они нанесли Мериху Демиралу, было определено изначально. Если вопрос в том, чтобы наказать за знак волка, у немцев есть орел, вы наказываете орла? Нет. У французов есть петухи. Вы наказываете французов, говоря: "Зачем вам петухи?" Нет. Однако это наказание Мериху, который зобразил знак серого волка, вошедший в число наших легенд, не направлено лично против Демирала. Фактически, это наказание, данное Турции как нации", - подытожил глава государства.

Как сообщал OBOZ.UA, 26-летний Демирал в матче против Австрии забил самый быстрый гол в истории плей-офф чемпионатов Европы по футболу.

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