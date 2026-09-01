"Поэтому его отдали". Стало известно, почему сын главного путинского патриота Плющенко отказался от РФ и решил выступать за Азербайджан

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова объяснила решение сына знаменитого фигуриста Евгения Плющенко представлять Азербайджан. По ее словам, причиной стала высокая конкуренция в российском фигурном катании, из-за которой спортсмену было бы сложно пробиться на международные турниры.

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Бестемьянова заявила, что в России Плющенко-младшему будет трудно попасть в состав национальной команды из-за большого числа сильных спортсменов.

"У нас просто огромная конкуренция, поэтому его отдали кататься за другую страну. Он у нас не пробьется. А так у Плющенко будет возможность выступать на чемпионатах мира и Европы, когда подрастет", – сказала Бестемьянова в интервью sport24.

При этом специалист отметила, что не знает нынешний уровень Александра и не может оценить его перспективы, поскольку давно не видела его выступлений. Бестемьянова также заявила, что не задумывалась о возможном возвращении фигуриста в сборную России после завершения этого периода.

Напомним. что Александр Плющенко 17 сентября впервые выступит на международных соревнованиях под флагом Азербайджана. Фигурист вошел в официальную заявку сборной страны на этапы юниорской серии Гран-при ISU сезона-2026/27.

Переход Александра Плющенко в сборную Азербайджана был утвержден Федерацией фигурного катания на коньках России в мае 2026 года. Сообщалось, что соглашение рассчитано на пять лет.

Евгений Плющенко является доверенным лицом Владимира Путина, публично поддерживает российскую власть и неоднократно выступал против смены спортивного гражданства российскими атлетами.

"Я уже говорил и повторюсь снова: я искренне не понимаю, как можно отказаться от своей страны, принять эти условия, отказаться от "СВО" ради поездки на Олимпиаду. Отказаться от нашего президента, отказаться от наших земель, от наших ресурсов, от мамы и папы. Такие спортсмены найдутся. Я плохо к этому отношусь", – говорил Плющенко в 2022-м после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

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