'Подходит к концу'. Криштиану Роналду сделал откровенное признание

После победы "Аль-Насра" над "Аль-Ахли" со счётом 2:0 португальский нападающий Криштиану Роналду дал откровенное интервью. 41-летний футболист признал, что завершение карьеры становится всё ближе, но заявил о намерении продолжать выступать на высоком уровне и бороться за трофеи.

Матч против "Аль-Ахли" прошёл в среду, Роналду отметился забитым мячом. После игры он отметил, что по-прежнему получает удовольствие от футбола и сохраняет мотивацию.

"Конец моей карьеры приближается… давайте наслаждаться каждым матчем", — цитирует Роналду Marca.

Также он подчеркнул стабильность своих выступлений: "Моя карьера была блестящей, и я хочу, чтобы она такой и оставалась. Я продолжаю получать удовольствие, продолжаю забивать голы".

Отдельно Роналду отметил важность командных целей, в частности борьбы за титул в чемпионате Саудовской Аравии: "Но, прежде всего, важно побеждать. И мы очень хотим выиграть лигу". Сейчас "Аль-Наср" лидирует в таблице, опережая "Аль-Хиляль" на восемь очков при одном сыгранном матче больше.

Форвард также прокомментировал своё влияние на разные поколения болельщиков и игроков: "Я продолжаю играть не только для этого поколения, но и для предыдущего и для будущего. Я наслаждаюсь этим день за днём, матч за матчем, год за годом, даже сейчас, когда приближаюсь к завершению карьеры. Это факт".

