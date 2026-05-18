"Под санкциями в большей части стран": чемпион ОИ из РФ отказался участвовать в Олимпиаде-2028

Александр Чеканов
Спорт Oboz
1 минута
540
Российский гимнаст Никита Нагорный исключи выступление на Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе после того, как международная федерация World Gymnastics сняла отстранение со страны-агрессорки. Приспешник диктаторского режима Владимира Путина объяснил решение тем, что во многих странах он находится под персональными санкциями.

Об этом Нагорный заявил в интервью пропагандистскому изданию "Спорт-Экспресс". Победитель Игр в Токио-2020 отметил, что ему просто не откроют визу в США, а сама подготовка практически невозможна. При этом он выразил восторг в связи с позорным решением World Gymnastics.

"Готов ли возобновить карьеру? Я нахожусь под персональными санкциями в большей части стран, где проводятся отборочные мероприятия. Поэтому, даже если бы я был готов, возвращение было бы бессмысленно", – сказал Нагорный.

Отметим, что Нагорный яро поддерживает Путина, а в 2024 году объявил о завершении карьеры в 27 лет, но не был отчислен из сборной РФ. Также он был начальником главного штаба Юнармии, которая создана по инициативе Минобороны РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, министр спорт России Михаил Дегтярев разнылся после отказа МОК снимать санкции с РФ и допускать ее к мировому спорту.

