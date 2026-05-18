Российский гимнаст Никита Нагорный исключи выступление на Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе после того, как международная федерация World Gymnastics сняла отстранение со страны-агрессорки. Приспешник диктаторского режима Владимира Путина объяснил решение тем, что во многих странах он находится под персональными санкциями.

Об этом Нагорный заявил в интервью пропагандистскому изданию "Спорт-Экспресс". Победитель Игр в Токио-2020 отметил, что ему просто не откроют визу в США, а сама подготовка практически невозможна. При этом он выразил восторг в связи с позорным решением World Gymnastics.

"Готов ли возобновить карьеру? Я нахожусь под персональными санкциями в большей части стран, где проводятся отборочные мероприятия. Поэтому, даже если бы я был готов, возвращение было бы бессмысленно", – сказал Нагорный.

Отметим, что Нагорный яро поддерживает Путина, а в 2024 году объявил о завершении карьеры в 27 лет, но не был отчислен из сборной РФ. Также он был начальником главного штаба Юнармии, которая создана по инициативе Минобороны РФ.

