Под аплодисменты Трампа. Непобедимого российского бойца брутально нокаутировал дебютант одним ударом. Видео

Непобежденный ранее российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Азамат Мурзаканов (16-1) проиграл бразильцу Пауло Косте (16-4) на турнире UFC 327 в Майами. Бой полутяжеловесов прошел в ночь на 12 апреля и завершился жестким нокаутом в третьем раунде.

Коста проводил дебют в полутяжелом весе после перехода из средней категории. В начале поединка он действовал активнее в стойке, во втором раунде Мурзаканов прибавил, однако в заключительном отрезке бразилец вновь захватил инициативу.

В третьем раунде Коста нанес удар ногой в голову, после которого Мурзаканов оказался на настиле. Рефери остановил бой, зафиксировав нокаут.

Для 36-летнего Мурзаканова это поражение стало первым в профессиональной карьере после 16 побед. У Косты теперь 16 побед и 4 поражения.

На поединке присутствовал президент США Дональд Трамп. После нокаута он аплодировал бразильцу, этот момент показали в прямой трансляции.

