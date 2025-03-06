"Ни одна футбольная команда не будет играть против России". Названа страна, которая выступила категорически против возвращение РФ
Дания твердо выступает против возвращения российских команд на международную арену. Менеджер по коммуникациям Датского футбольного союза (DBU) Фредерик Палле Педерсен подчеркнул, что организация поддерживает запрет, введенный УЕФА и ФИФА в 2022 году, и не намерена его оспаривать.
"Ни одна датская футбольная команда не будет играть против России, пока война продолжается. Независимо от формата турнира DBU не примет участия в соревнованиях с российским участием", – заявил Педерсен.
DBU с самого начала занял четкую позицию, осудив действия России и выразив солидарность с Украиной. В марте 2022 года организация приняла резолюцию в поддержку украинского футбола, а сборные Дании неоднократно выходили на поле в форме с флагами Украины и других стран.
В DBU также считают, что Беларусь должна быть исключена из международного футбола за содействие конфликту. Если этого не произойдет, датская сторона намерена поднять этот вопрос на уровне УЕФА и ФИФА.
Как сообщал OBOZ.UA, Федерация футбола Пакистана в январе отказалась от проведения товарищеского матча с Россией. В организации заявили, что "в 2025 году такой возможности нет".
Матч между сборными должен был состояться в октябре 2024 года, но также был отменён. Также не захотела связываться с Россией и Танзания.
До этого сразу пять сборных отказались встречаться с командой России в октябре прошлого года, что вызвало невероятные эмоции у болельщиков.
15 ноября сборная России по футболу со счетом 11:0 в товарищеском матче обыграла второй состав национальной команды Брунея. Поединок состоялся 15 ноября, а азиаты, которые занимают 184-е место в мировом рейтинге, не смогли привезти в Краснодар основу из-за того, что спортсмены в этот период находятся в отпуске.
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