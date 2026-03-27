В чем главный провал Реброва в решающем матче сборной Украины: тактический обзор игры против Швеции

Украина будет без Чемпионата мира. Наша сборная вечером четверга провалила сразу несколько экзаменов и проиграла Швеции 1:3. В игре, где не было ничего, мы увидели категорические проблемы, которые даже Сергей Ребров в своем последнем матче не смог бы решить. В чем причины катастрофы главной команды? Рассказывает OBOZ.UA.

Первый тайм. Мы слишком поверили в легкую победу

Матч начался спокойно, без активности. Обеим командам надо было присмотреться к самым активным чужим футболистам и перестроиться под противодействие. Тем более, еще с давних времен известна проблема слабой реализации в Украине. Поэтому, пока игроки искали себе оппонентов, мы ждали проявление атакующих возможностей. Желто-синие попытались выбежать в контратаку уже на 3 минуте, но попали в офсайд. Шведы тоже долго не ждали: с первого же насыщения нашей половины поля сделали результат. Сразу 4(!) защитников пошли закрывать одного Юханссона. Тогда как Йокереш отклеился от всех, получил пас от Нюгрена и расстреливал ворота – а это он умеет. 0:1.

Да, уже с 6 минуты матч пошел вне нашего плана. Было так много провалов, что стало больно смотреть этот матч. Судакова обворовывали в центре поля, Ванат на ровном месте терял владения, защитники расходились перед ударом, особенно Гудмунссона. В те редкие моменты, когда Украина переходила половину поля, скандинавы сразу закрывались в компактность. Пока мяч летел в штрафную, кто-то держал Ваната. Другие перестраивались перед воротами и готовились выносить.

Проблема в атаке вырисовывалась очень четко: все на Ваната – и тот решит. Форвард, безусловно, главный для "Жироны", но против него на любом касании работали Аяри, Гил и Карлстрем. Даже связка с Цыганковым была нивелирована. С защитой ощутимая проблема была справа: без Конопли поставили единственный вариант в виде Тымчика, чем постоянно пользовался Гудмунссон. Последовательное давление на эту зону продавливало её вновь и вновь. Еще и налашать равноценно высокие фланги не удалось – Тымчик без игровой практики просто не мог выдать столько же беговой работы, как это делал напротив Миколенко.

Похоже мы слишком поверили в победу. Для этого были основания: провал Швеции в отборе, куча травмированных, новый тренер. Но если Трубин уже вынимал мяч из ворот, то за весь тайм мы ближе всего были в метре от цели после удара Цыганкова еще в начале игры. Шведы не показали ничего необычного, они просто использовали все щедрые украинские подарки. Неужели Пономаренко надо было выпускать уже сейчас?

Второй тайм. Стабильность – это хорошо(?)

Ребров решил без обновлений. Хотя они просились, особенно справа, но Тымчика банально не было кем подменить (Конопля смотрел с трибун из-за дисквалификации). Опасный стартовый угловой едва не завершился еще одним голом – Трубин спас, но повезло, что мяч шел рядом. Уже через мгновение мяч познакомился с нашей стойкой.

Первое попадание в створ мы зафиксировали на 50-й минуте от Зубкова. И все для того, чтобы уже через мгновение смотреть повтор гола в наши ворота. Украинец метров с 20 пробил в угол, красиво, но не сложно, фиксация от голкипера. Но уже через мгновение он прекрасно увидел открывание на острие и выбил как можно сильнее. Забарный прыгнул мимо – и это открыло путь для Йокереша. Там уже просто никто не успевал закрывать зону и форвард отлично разобрался со всеми соперниками. 0:2.

С двумя голами Швеция почувствовала легкость. К сожалению, структуры в команде так и не возникло, хотя мы занимали все поле. Тактики вроде тоже не было, просто хаотично отпасовать и избавиться от ответственности. Соперники уже не возвращались назад полностью, как это было в начале; впереди всегда оставались двое, чтобы и дальше ловить нас на контратаках. У нас и свежий Яремчук пробивал, и Цыганков стрелял низом – мяч просто не заходил. Даже когда голкипер шведов неудачно сделал красивый сейв, Очеретько с метра не смог пробить хотя бы в стойку. Потому что в стойку дала вся сборная.

Давайте поблагодарим правило "двойной ответственности": без него мы и с третьим голом остались бы, и вдесятером играли бы. Новый провал центрбеков, один на один и фол голкипера. Пенальти на 71-й минуте пошел бить никто иной, чем Йокереш – тотальный хет-трик и ЧМ стал ближе для Швеции на целый матч. Трубин коснулся мяча, но удар был ощутимо сильным. 0:3. На самом деле, тут и на Реброва особо не скажешь ничего. Мы не удивлены такой провальной игрой всей команды, мы удивлены таким откровенным равнодушием к победе. Как так? ЧМ был ближе всего и реальнее всего за 20 лет...

Из плюсов для одного человека – Пономаренко почувствовал вкус больших игр дебютным голом. Со своей стороны, тренер не смог вытащить тот матч, на который надеялась вся страна, потому что снова атака была без креативности и смелости хотя бы попытаться ударить издали – с места, где есть возможность. Украина стабильно проваливает важнейшие игры. Это началось не во времена Реброва, но при нем продолжилось. Является ли наша стабильность хорошим признаком?

1:3 – Украина проигрывает первый матч плей-офф и отправляется домой. К сожалению, статус "пороблено" не выключался 89 минут и команда просто позволила сопернику все и даже больше. Под конец игры наконец-то было несколько моментов у чужих ворот и все равно без изменений на табло, только удачная голова Пономаренко направила мяч в ворота. Но сборная вылетает от Швеции, которая даже особо не праздновала победу. Следующие матчи будут в Лиге наций осенью – полгода это уже достаточно времени на перестройку?