Победа – единственный вариант. Почему Украина должна выпускать не основу против Албании и чем это важно для фанатов

Сегодня Украина сыграет, возможно, последний матч под руководством Сергей Реброва. Но несмотря на то, что он последний, матч далеко не проходной и не лишний. Товарняк против Албании имеет даже большую задачу, чем плей-офф со Швецией. Нам обязательно надо выигрывать. А что, если мы скажем, что сегодня можно полностью испытать не основу? OBOZ.UA о неочевидных ожиданиях от проходной игры.

Сегодняшний матч нужно только выигрывать

Извиниться, побегать за мячом, показать настрой, попробовать новое – выбирайте любую задачу на этот матч, которая вас морально устроит. Настрой на игру даже не надо делать, напряжение вокруг невыхода на ЧМ и без того большое (нас там не было уже 20 лет и еще не будет). Сборники остались в Бенидорме, ведь второй матч мы тоже проведем в Испании. После этого будет огромная пауза на все лето, когда Шевченко и компания будут решать будущее Сергея Реброва на посту тренера главной сборной, хотя оно уже решено публичным мнением, ведь поражение от Швеции стало 10-м для коуча всего за 3 года его руководства. Поэтому устроит только победа.

Заявка стала ещё меньше

Изначально наша заявка была необычной, потому что очень много основных сборников травмировались. Теперь же в УАФ сообщили, что после углубленного медицинского осмотра уехал домой и защитник "Полесья" Борис Крушинский, а утром стало известно, что выпали также Ванат и Очеретько. На сегодня Ребров имеет такой набор футболистов:

Вратари: Анатолий Трубин, Дмитрий Ризнык, Руслан Нещерет;

Защитники: Илья Забарный, Александр Сваток, Валерий Бондарь, Ефим Конопля, Виталий Миколенко, Александр Тымчик, Богдан Михайличенко, Эдуард Сарапий;

Полузащитники: Егор Ярмолюк, Иван Калюжный, Георгий Судаков, Руслан Малиновский, Николай Шапаренко, Александр Пихаленок, Назар Волошин, Алексей Гуцуляк, Виктор Цыганков, Александр Зубков;

Нападающие: Роман Яремчук, Матвей Пономаренко.

Каким должен быть старт?

Трубину пора уступить место хотя бы в таком матче, поэтому доверимся Ризныку . В центре следует попробовать связку Сарапий - Сваток, на флангах их подстрахуют Миколенко и Конопля. Центр поля наша самая большая проблема, со Швецией его просто не было. Поэтому в игре, где не давит ответственность, следует попробовать Пихаленка и Малиновского: интересно, как два разрушительных футболиста удержат решающую зону. На флангах тоже выпускаем Шапаренко с Очеретько. Впереди следует задействовать пару Пономаренко - Яремчук.

Что может Албания и зачем нам этот товарняк?

С балканцами мы играли 8 раз: очень давно, давно и буквально вчера. Первые игры датированы еще 1997-м годом, тогда Украина дважды выиграла по 1:0 на отборе на ЧМ. Следующие поединки были тоже во время квалификации на Мундиаль – в 2005-м мы выиграли 2:0 на выезде и сыграли 2:2 в Днепре. Далее была пауза и две победы в товарищеских встречах. Впервые Украина уступила Албании 2 года назад в группе Лиги наций (2:1), но вскоре мы отыграли свое (тоже 2:1). На этот раз – еще один товарняк.

Иронично, что, по сравнению с последней встречей, в нашей основе нет только допингового Мудрика и травмированного Зинченко. У албанцев тоже на воротах тот же Стракоша, в защите остается Митай, а в центре –Асллани. Остаются и оба тренера, впрочем ротаций на поле у будущего соперника больше.

Во время игры с Польшей балканцы во время атак нагружали левый фланг, оттуда же и били. У нас это пока неопределенная позиция. Несмотря на довольно неплохую защиту поляков, албанцам удавалось зайти аж в штрафную и бить преимущественно оттуда. Все будет решать центр поля, поэтому надо ставить в эту зону наиболее ответственных людей, которые не будут передвигаться пешком. Мы уже детально разобрали, зачем нам нужна такая товарищеская игра – это возможности для ближайшего резерва, а фанаты смогут увидеть новые фамилии в футболках желто-синих не только на бумаге. Также это прощальная песня Реброва, если его таки будут убирать от руководства сборной. А еще – безболезненная попытка заиграть тех, кто может закрывать проблемные позиции уже через полгода во время Лиги наций.

До этого будет не менее важная игра – поддержка тоже нужна

Сегодня важно поддержать и нашу молодежку. Подопечные Унаи Мельгосы соревнуются за выход на Евро, а в таблице все складывается не лучшим образом. Сложность игры в том, что у нас осталось еще 3 игры, а шансов на выход дальше очень мало, надо забирать только 9 очков. Игра принципиальная, будем биться с Венгрией – победа над географическими соседями в таких политических условиях будет не менее красивым дополнением. Успех сегодня оставит маленькое окошко для попадания на молодежный Чемпионат Европы, а после 4 игр подряд без побед команда просто обязана брать максимум. Да, Венгрия лидер группы и будет сложно, но фанатов рассказами о сложности уже не успокоить. От желто-синих ждут прогресс и характер. Если выиграем сегодня, то сможем броситься вдогонку Хорватии, которая занимает 2 место таблицы.

Когда смотреть матчи?

Начало матча молодежной сборной в 17:30, главная команда сыграет в 21:45 по Киеву. Обе игры покажет MEGOGO, а игру молодежной сборной можно будет бесплатно посмотреть еще и на Youtube-канале УАФ.