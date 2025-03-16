Пнул после гонга. Непобедимый чемпион мира со скандалом досрочно выиграл титульный бой

В Ливерпуле на арене Echo Arena британский чемпион мира WBA в полулёгком весе Ник Болл (22-0-1, 13 КО) досрочно победил ветерана ирландского бокса Ти-Джея Дохейни (26-6, 20 КО). Однако поединок получился скандальным: Болл не только пнул соперника после гонга, но и несколько раз использовал запрещённые приёмы.

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Дохейни выбрал осторожную тактику, отдав центр ринга и полагаясь на контратаки. Болл же с первых раундов пытался навязать агрессивный прессинг, загоняя соперника к канатам. В один из моментов он ударил ирландца ногой, но избежал наказания.

По ходу боя британец продолжал прибегать к нечестным приёмам – дважды бросал соперника на канвас в стиле борца.

Первый раз рефери ограничился предупреждением, но во втором эпизоде всё же оштрафовал чемпиона. Несмотря на это, Дохейни с каждым раундом всё больше уставал, его лицо покрывалось гематомами, а защита становилась всё менее эффективной.

В 10-м раунде Болл устроил избиение ирландца, и тот не смог выйти на 11-ю трёхминутку. Официальный результат – победа Болла техническим отказом соперника (RTD 10).

Как сообщал OBOZ.UA, в октябре прошлого года Ник Болл эффектно победил многократного претендента из США Ронни Риоса (34-5, 17 КО). 12-раундовый бой на вечере бокса промоутерской компании Фрэнка Уоррена Queensberry Promotions в Ливерпуле (Англия) завершился досрочно.

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