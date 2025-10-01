Первый тур Суперлиги Favbet: расписание трансляций 3-5 октября

Уже в пятницу, 3 октября, стартует новый сезон Суперлиги Favbet. В рамках первого тура, матчи которого будут проходить в Черкассах, Киеве и Ивано-Франковске, будет сыграно девять встреч регулярного чемпионата.

В рамках соглашения в этом сезоне 50% матчей мужской Суперлиги Favbet будет показано эксклюзивно в эфире платформы "Киевстар ТВ", которая станет официальным транслятором игр чемпионата Украины.

В режиме прямого эфира каждого тура половину матчей бесплатно будут показаны на "Киевстар ТВ", остальные матчи можно будет увидеть на YouTube-канале Федерации баскетбола Украины.

Вашему вниманию расписание трансляций матчей первого тура Суперлиги:

3 октября, пятница

15:00. "Харьковские Соколы" – "Запорожье" (XSPORT, YouTube ФБУ)

18:00. "Черкаськи Мавпы" – "Днепр" ("Киевстар ТВ")

4 октября, суббота

13:00. "Ривне" – "Кривбасс" (YouTube ФБУ)

14:00. "Харьковские Соколы" – "Днепр" ("Киевстар ТВ")

16:00. "Киев-Баскет" – "Нико-Баскет" (YouTube ФБУ)

17:00. "Черкаськи Мавпы" – "Запорожье" ("Киевстар ТВ")

18:00. "Прикарпатье-Говерла" – "Старый Луцк" (YouTube ФБУ)

5 октября, воскресенье

13:00. "Ривне" – "Нико-Баскет" (YouTube ФБУ)

16:00. "Киев-Баскет" – "Кривбасс" ("Киевстар ТВ")

