Названа дата старта чемпионата Украины по баскетболу 2025/26: расписание 1-го тура Суперлиги Favbet

3 октября начнется новый сезон мужской баскетбольной Суперлиги Favbet.

Напомним, в сезоне 2025/26 Суперлиги Favbet увеличится количество участников до десяти команд – к восьми, которые играли в прошлом сезоне ("Днепр", "Киев-Баскет", "Черкаськи Мавпы", "Ривне-ОШВСМ", "Кривбасс", "Старый Луцк-Университет", "Запорожье", "Прикарпатье-Говерла"), добавились финалисты Высшей лиги ("Харьковские Соколы" и "Нико-Баскет").

Регулярный чемпионат пройдет в три круга, после которых лучшие восемь команд выйдут в плей-офф, где разыграют медали сезона.

Игры регулярного чемпионата будут проходить в формате бабблов, но в этом сезоне для болельщиков игровыми днями будут преимущественно пятница, суббота, воскресенье. При этом четыре команды будут играть в одном бабле, еще четыре команды – во втором, а две команды сыграют в рамках тура матч между собой. Игры Суперлиги Favbet будут проходить в городах, где будет разрешение ОВА.

Первые бабблы нового сезона Суперлиги Favbet пройдут в Черкассах и Киеве:

3-4 октября в Черкассах сыграют "Черкаськи Мавпы", "Днепр", "Запорожье" и "Харьковские Соколы".

Пятница, 3 октября

15:00. "Харьковские Соколы" – "Запорожье"

18:00. "Черкаськи Мавпы" – "Днепр"

Суббота, 4 октября

14:00. "Харьковские Соколы" – "Днепр"

17:00. "Черкаськи Мавпы" – "Запорожье"

В субботу, 4 октября, стартует баббл в столичном ДС "Венето", где сыграют "Киев-Баскет", "Ривне", "Кривбасс" и "Нико-Баскет".

Суббота, 4 октября

13:00. "Ривне" – "Кривбасс"

16:00. "Киев-Баскет" – "Нико-Баскет"

Воскресенье, 5 октября

13:00. "Ривне" – "Нико-Баскет"

16:00. "Киев-Баскет" – "Кривбасс"

"Прикарпатье-Говерла" и "Старый Луцк-Университет" в первом туре сыграют в Ивано-Франковске 4 октября. Время начала матча будет определено позже.

Планируется, что второй тур пройдет в Луцке и Николаеве 11-12 октября, а третий тур в Днепре и Запорожье 18-19 октября.

