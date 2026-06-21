Первый не Месси и не Марадона. Составлен топ-10 лучших футболистов в истории чемпионатов мира

Легендарный бразильский форвард Пеле возглавил рейтинг лучших футболистов в истории чемпионатов мира по версии авторитетного портала Goal. Второе место занял Лионель Месси, а тройку лидеров замкнул Диего Марадона.

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Издание опубликовало список игроков, которые, по мнению редакции, оставили наиболее заметный след в истории мировых первенств. При составлении рейтинга учитывались выступления футболистов на нескольких мундиалях, индивидуальные достижения и вклад в успехи своих сборных.

Лидером списка стал Пеле. Бразилец остается единственным футболистом в истории, который трижды выигрывал чемпионат мира: в 1958, 1962 и 1970 годах. Goal отметил его ключевую роль в победах сборной Бразилии и выдающиеся выступления на крупнейшем футбольном турнире планеты.

На второй позиции расположился Лионель Месси. Капитан сборной Аргентины привел национальную команду к победе на чемпионате мира 2022 года и дважды признавался лучшим игроком турнира. Третье место досталось Диего Марадоне, который был главным героем победного для аргентинцев мундиаля 1986 года в Мексике.

В пятерку лучших также вошли двукратный чемпион мира Роналдо и немец Франц Беккенбауэр, выигравший мировое первенство как футболист и как тренер.

Полный топ-10 лучших футболистов в истории чемпионатов мира по версии Goal:

1. Пеле (Бразилия)

2. Лионель Месси (Аргентина)

Диего Марадона (Аргентина)

4. Роналдо (Бразилия)

5. Франц Беккенбауэр (Германия)

6. Кафу (Бразилия)

7. Герд Мюллер (Германия)

8. Килиан Мбаппе (Франция)

9. Зинедин Зидан (Франция)

10. Мирослав Клозе (Германия)

Отдельно Goal отметил достижения Мирослава Клозе, который остается одним из самых результативных игроков в истории чемпионатов мира. Немец забил 16 мячей в финальных стадиях турнира и стал чемпионом мира в 2014 году.

В рейтинг не вошли многие знаменитые футболисты, среди которых Гарринча, Ромарио, Йохан Кройфф, Лотар Маттеус, Мишель Платини, Бобби Мур и Паоло Мальдини. Авторы публикации подчеркнули, что выбор был особенно сложным из-за большого количества легендарных игроков, выступавших на чемпионатах мира в разные эпохи.

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