Первое испытание для Мальдеры. Почему в игре Украины против Польши надо смотреть не на сам футбол

Уже сегодня, после триллера в матче Лиги чемпионов, нас ждет не меньшее напряжение – первый матч сборной Украины с новым тренером. Желто-синие во главе с Андреа Мальдерой сыграют товарищеский матч против Польши. Но в сегодняшней игре надо смотреть не на поле, а на бровку. Почему? Рассказывает OBOZ.UA.

Наша заявка как всегда не о стабильности

Первый набор игроков от Мальдеры надо понять даже до изменений, которые традиционно происходят в команде с момента объявления заявки. В дебютном перечне были некоторые сюрпризы, в том числе в виде Ярмоленко. В целом коуч вызвал 14 представителей УПЛ и еще 12 из зарубежных чемпионатов.

Вратари: Анатолий Трубин, Андрей Лунин, Дмитрий Ризнык, Руслан Нещерет;

Защитники: Илья Забарный, Николай Матвиенко, Валерий Бондарь, Тарас Михавко, Эдуард Сарапий, Виталий Миколенко, Александр Романчук;

Полузащитники: Олег Очеретько, Артем Бондаренко, Егор Назарина, Александр Назаренко, Алексей Гуцуляк, Николай Шапаренко, Андрей Ярмоленко, Егор Ярмолюк, Георгий Судаков, Виктор Цыганков, Геннадий Синчук, Руслан Малиновский;

Нападающие: Роман Яремчук, Матвей Пономаренко, Артем Довбик.

В резервном списке были 6 футболистов и обратиться к ним пришлось почти сразу. На сегодня лагерь главной сборной покинули Ярмолюк, Ризнык и Гуцуляк. Зато довызваны Бражко из "Динамо", Игнатенко из "Слована" и голкипер Ермаков из "Хапоэля" (Хайфа). Остаются доступными Волошин, Крыськив, Краснопир и Хлань.

Есть о ком поговорить и по игрокам, и по позициям. Но больше всего медийного внимания имел, конечно, Ярмоленко. Сам тренер сказал, что этот вызов не только для настроения в раздевалке, но и для того, чтобы развивать новую атакующую сборную.

Я знаю Ярмоленко очень хорошо, как человека и также как профессионала по духу. Его качество не только техническое... Я хочу создать сильную команду. Как по мне, он является большим примером для этого. Он, прежде всего, футболист. Я уверен, что для национальной сборной он отдаст все, что у него есть - Андера Мальдера, тренер сборной Украины по футболу

Как будем миксовать?

В сети разобрали все возможные варианты сочетания футболистов. Говорили и о многообразии вратарей, и о недостатке защитников, и об агрессивном стиле. Мы же предлагаем 3 стиля, которые может отработать Мальдера: ультразащита, ультраатака и уравновешенный микс. Надо учесть, что это лишь фантазия, ведь многое будет зависеть и от выбора тренера, и от состояния определенных футболистов.

Ультразащита (5-3-2): Лунин - Миколенко, Забарный, Матвиенко, Бондарь, Романчук - Игнатенко, Бражко, Шапаренко - Довбик, Яремчук

Ультраатака (4-2-3-1): Трубин - Романчук, Забарный, Матвиенко, Сарапий - Судаков, Бондаренко - Назаренко, Шапаренко, Цыганков - Довбик

Комбо (подвижная 4-3-3): Лунин - Миколенко, Матвиенко, Забарный, Сарапий - Бражко, Судаков, Малиновский, Цыганков, Ярмоленко - Довбик

Главное будет далеко не на поле

Нам всем в этом товарняке надо смотреть не на игру, а на влияние тренера. То, что будет происходить на бровке во многом будет определять его стиль и подход к выполнению работы. Кричать или молча анализировать, подсказывать на каждой паузе или только на вынужденных перерывах, вести себя взвешенно или выложиться эмоционально – это покажет его нам, фанатам, как персону. Мальдеру сейчас в первую очередь воспринимают как замену Сергея Реброва, не только игроки должны адаптироваться к новым требованиям, но и сам тренер к такому давлению. Поэтому надо не только показать тренерское лидерство, но и дать желто-синим эмоциональный импульс, которого так сильно не хватает. И сразу избавиться от сравнения.

Задача спаррингов – подготовка к осени

Украина на ЧМ-26 не едет. Ближайшие официальные матчи сборной будут осенью, там начинается новый розыгрыш Лиги наций. И это шанс для Мальдеры увидеть хоть какие-то разнообразные вариации, ведь состояние украинских футболистов постоянным назвать нельзя. Кто-то ломается, а кто-то становится недоступным прямо перед матчем. Поэтому два летних спарринга это полноценная тактическая лаборатория.

Испанец должен наработать любую из тех схем, которые мы предлагали или которые он выберет сам. Коуч известен смелым футболом, которому он набрался от де Дзерби. То есть мы можем увидеть большую роль центральной зоны и короткие передачи, более высокую вовлеченность вингеров. Не менее важным будет переходный контроль, чтобы команда не проваливалась на высоких позициях после атак. Ну и очень ждем дальние удары, не зря в заявке Малиновский и Очеретько.

Товарищеские матчи – это классическая проверка ближайшего резерва. Пока неизвестно, как команды согласуют замены, но надо ждать много участников и выход едва ли не всех вызванных. Мальдера расширяет обойму, чтобы почувствовать уровень взрослого футбола смогли как можно больше потенциальных новичков параллельно с участием Ярмоленко. После провалов на Евро и в квалификации к ЧМ команды у Украины не было, поэтому время увидеть тех, у кого есть вдохновение к большим победам.

Зачем это Польше?

Несколько слов о сопернике. Польша наш сосед по рейтингу ФИФА (35 место против нашего 32), во время плей-офф за Чемпионат мира они прошли Албанию, но под конец игры против Швеции пустили гол, который оставил их за бортом Мундиаля. Теперь, по требованию ФИФА, поляки тоже играют товарищеские матчи в начале июня. Участники турнира в это окно должны провести 2 игры – у нас еще будет Дания, а у них Нигерия. На эти спарринги Ян Урбан вызвал много ключевых исполнителей, особенно следует отметить Левандовского, Кивера, Свидерского, Зелинского и Беднарека. Последний матч Украина с Польшей проводили не так давно, перед Евро-2024; тоже товарищеский, проиграли 3:1.

Когда смотреть матч?

Товарищеский матч сборных Украины и Польши начнется сегодня, в 18:30 по Киеву. Игру покажет MEGOGO. Следующий матч желто-синих будет против Дании 7 июня в 19:30.