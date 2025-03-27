Перестал разговаривать: появились новые данные о состоянии легендарного Михаэля Шумахера

Легендарный немецкий автогонщик Михаэль Шумахер находится в очень плохом состоянии и у него возникли серьезные проблемы с речью. Кроме того, бывший чемпион мира в гонках класса Формула-1 нуждается в постоянном уходе, а его семья тщательно оберегает его от посторонних.

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Об этом в эфире телеканала RTL рассказал журналист Феликс Горнер, который считается одним из приближенных к окружению легенды спорта, пишет британский таблоид Daily Mail. Представитель СМИ утверждает, что Шумахер потерял способность разговаривать.

"Ситуация очень печальная. Он нуждается в постоянном уходе и полностью зависит от своих опекунов. И он больше не может выражать свои мысли вербально. На сегодняшний день доступ к Михаэлю имеют максимум 20 человек. И, на мой взгляд, это верная стратегия. Ведь семья действует в интересах Михаэля. Она всегда защищала его частную жизнь, и это не изменилось", – поделился информацией Горнер.

Напомним, Шумахер в декабре 2013 года получил серьезные травмы после того, как упал и ударился головой о камень во время катания на лыжах во французских Альпах.

В течении двух лет врачи сделали Михаэлю несколько операций, поместив гонщика в состояние искусственной комы, в которой он провел почти полгода. В сентябре 2014-го Шумахера выписали из больницы и перевезли в его дом в Швейцарии, где он находился под наблюдением специалистов.

В октябре минувшего года появилась информация о том, что легенда Формуиы-1 впервые появился на публике после печального инцидента, посетив свадьбу своей дочери.

Как сообщал OBOZ.UA, Ральф Шумахер впервые откровенно рассказал о несчастном случае с Михаэлем, после которого легенда Формулы-1 находился в искусственной коме.

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