Михаэль Шумахер впервые за 11 лет появился на публике – СМИ

Легендарный немецкий автогонщик Михаэль Шумахер впервые появился на публике с момента несчастного случая 29 декабря 2013 года, когда он получил тяжелую травму головы. Знаменитый спортсмен присутствовал на свадьбе своей дочери Джины, которая на минувших выходных состоялась на Майорке в семейном поместье.

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Об этом информирует британский таблоид The Mirror со ссылкой на немецкое издание Bild. По данным журналистов, церемония бракосочетания прошла в практически секретной атмосфере. Гостей попросили сдать свои мобильные телефоны, чтобы они не смогли сфотографировать 55-летнего Шумахера.

Роскошный особняк Villa Yasmin, расположенный в Пуэрто-де-Андрач, был куплен Михаэлем в 2007 году у президента мадридского "Реала" Флорентино Переса. Именно сюда перебрался Шумахер после того, как семья решила продать дом на берегу Женевского озера.

Отмечается, что появление Шумахера на публике демонстрирует изменение в поведении супруги гонщика Коринны, которая ранее всячески оберегала супруга от постороннего внимания. Ожидается, что Михаэль в ближайшее время посетит свадьбу своего сына Мика.

Как сообщал OBOZ.UA, Ральф Шумахер впервые откровенно рассказал о несчастном случае с Михаэлем, после которого легенда Формулы-1 находился в искусственной коме.

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