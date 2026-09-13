"Перенес столько операций". Стало известно, что случилось с Ломаченко

Известный американский катмен Рас Анбер рассказал о работе с бывшим чемпионом мира в трех весовых категориях Василием Ломаченко и раскрыл особенности подготовки украинского боксера. По словам специалиста, многочисленные операции на руках повлияли на то, как ему приходится накладывать бинты.

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Анбер отметил, что Ломаченко перенес большое количество операций на руках еще до начала их совместной работы. Из-за этого одна из его кистей не может полностью закрываться.

"Ломаченко был особым случаем. До меня он перенес столько операций на руке, что одна кисть не закрывается полностью. Поэтому мне приходится соответствующим образом накладывать бинты", – рассказал катмен в эфире Youtube-канала The Ariel Helwani Show.

По словам Анбера, после бинтования визуально кажется, что кисть Ломаченко полностью сжата, однако под повязкой это не так. Специалист подчеркнул, что при работе с каждым боксером ему важно заранее знать о подобных особенностях.

Ломаченко объявил о завершении карьеры в июне 2025 года. За время профессиональной карьеры он становился чемпионом мира в полулегком, втором полулегком и легком весе.

Последний бой украинец провел 12 мая 2024 года. Он победил австралийца Джорджа Камбососа-младшего техническим нокаутом в 11-м раунде и завоевал титул IBF в легком весе.

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