OBOZ.UA продолжает рассказывать об известных украинских футболистах разных поколений. Сегодня, друзья, в центре нашего внимания заслуженный мастер спорта Владимир Щегольков.

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Родился в 1937 году в Одессе. Трехкратный чемпион бывшего СССР, один раз – серебряный призер, обладатель Кубка страны 1964 года. Играл в командах "Пищевик" и "Черноморец" (оба – Одесса), "Динамо" (Киев), "Шахтер" (Донецк). 377 матчей провел в большом футболе.

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Володя был обычным одесским мальчишкой. С седьмого класса начал посещать секцию авиамоделирования. Занимался там успешно, мечтал стать авиаконструктором. Но не судилось…

В свободное время, как и все мальчишки, любил играть в футбол. Получалось у него хорошо. В 1951 году пригласили Володю в юношескую команду "Пищевика", затем в юношескую сборную Одессы, а затем и в юношескую сборную Украины, которая стала призером всесоюзного турнира.

"Спартаку" отказал

На игру 17-летнего одессита обратили внимание тренеры московского "Спартака". Пригласили в команду, в составе которой Владимир провел несколько товарищеских матчей в Чехословакии. В итоге Щегольков получил приглашение перейти в "Спартак", но отказался от него, отдав предпочтение киевскому "Динамо", куда перешел из "Черноморца", тогда команды класса "Б".

В "Динамо" главный тренер Вячеслав Соловьев определил ему место на правом краю обороны. И уже в своем первом сезоне 1961 года дебютант провел 22 матча в основном составе, завоевав свою первую золотую медаль. Осенью киевляне провели три товарищеских матча в Англии. Поездка на родину футбола была "премией" за победу в сезоне 1961 года, в котором "Динамо" удалось прервать 25-летнюю гегемонию московских клубов.

В двух первых матчах гости уступили в Бирмингеме "Астон Вилле" (1:2) и в Ливерпуле "Эвертону" (0:2), а в Лондоне сыграли вничью с "Арсеналом" (1:1).

"Приклеился" к Месхи

Длительное время Щегольков считался лучшим правым защитником страны. Ему приходилось опекать сильных нападающих: Месхи, Красницкого, Бубукина, Хусаинова. И делал он это успешно. Как-то в Тбилиси он наглухо "закрыл" любимца грузинских болельщиков Михаила Месхи, да так, что тот даже мяч не мог получить. С трибун раздалось: "Месхи, играть сегодня будешь?" В ответ рассерженный Месхи подбежал к трибунам и крикнул: "Как я могу играть, если он ко мне приклеился?!"

В возрасте 30 лет Щегольков перешел из "Динамо" в донецкий "Шахтер", уступив свое место Федору Медвидю. Но за донецкий клуб провел только пять матчей, и на этом завершил карьеру игрока, проведя в большом футболе 377 матчей. После этого неоднократно играл за команду ветеранов "Динамо".

Успешный директор

Уйдя из футбола и имея диплом о высшем образовании, Щегольков много лет проработал в общественном питании. Был директором столовой, затем директором популярного киевского кафе на улице Леонтовича, отказался от должности директора ресторана "Киев".

Второй диплом о высшем образовании Щегольков получил заочно, закончив экономический факультет Киевского института народного хозяйства. Стал заместителем генерального директора научно-производственного центра пищевой промышленности. Последние годы он жил на своей даче в селе Кодаки, что в 40 км от Киева. Этот мир Владимир Щегольков покинул 22 октября 2008 года, не дожив до своих 72-х.