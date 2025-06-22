Чемпионат Европы по кикбоксингу в Кишиневе был отменён после того, как власти Молдовы отказались впустить на свою территорию спортсменов из России и Беларуси. Международная федерация кикбоксинга (WKF), вместо того чтобы признать обоснованность этого решения, попыталась свалить вину на организаторов и публично извинилась перед российской стороной.

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Президент WKF Фридрих Эксенберг направил в Федерацию кикбоксинга России письмо с извинениями за "недостаточную проработку организационных и дипломатических вопросов".

Однако в действительности единственным здравым решением в этой ситуации стало вмешательство Молдовы, которая ясно дала понять: страна не намерена принимать у себя представителей государства-агрессора.

Власти Молдовы прямо заявили, что допуск россиян и белорусов противоречит общественным интересам и демократическим ценностям. Несмотря на попытки WKF реабилитировать Россию, разрешив ей участие с флагом и гимном, Кишинев остался верен своим принципам и не пустил агрессора на международную арену.

В итоге чемпионат среди взрослых был отменён и перенесён на 2026 год, что стало логичным итогом провальной политики федерации, пытающейся угодить Москве. Турнир для юниоров решено всё же провести, но без участия спортсменов от государств, развязавших войну.

На фоне этого WKF выглядела откровенно слабой и недальновидной структурой, не способной защитить принципы честного спорта.

Ранее Всемирная федерация кикбоксинга (WKF) разрешила россиянам выступать на международных турнирах с флагом и гимном, и в апреле Федерация кикбоксинга России (ФКР) заявила, что на чемпионат в Кишиневе поедут около 100 ее спортсменов.

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