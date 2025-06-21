Россия приехала на чемпионат Европы со своим флагом и гимном, но ее не пустили на турнир власти Молдовы

Российские спортсмены не смогут принять участие в чемпионате Европы по кикбоксингу, который пройдет с 22 по 29 июня в Кишиневе. Такое решение было принято Министерством образования и исследований Молдовы накануне старта турнира. Причина — отказ допускать к соревнованиям представителей России и Беларуси.

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Ранее Всемирная федерация кикбоксинга (WKF) разрешила россиянам выступать на международных турнирах с флагом и гимном, и в апреле Федерация кикбоксинга России (ФКР) заявила, что на чемпионат в Кишиневе поедут около 100 ее спортсменов.

Однако молдавские власти выступили против и обвинили WKF и её президента Фридриха Эксенбергера в нарушении международных санкций из-за мартовского соглашения с ФКР, которое официально закрепляло участие россиян под национальной символикой.

Во ФКР рассказали, что WKF уже устно уведомила их о невозможности участия в турнире, однако официального письма пока не поступило. В марте между WKF и ФКР были заключены договоренности о стратегическом партнерстве, предусматривающие не только участие россиян в международных стартах с флагом, но и проведение турниров в РФ, работу российских судей и включение представителя ФКР в руководство WKF.

Отметим, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года, Международный олимпийский комитет рекомендовал не допускать российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям, либо разрешать им участие только в нейтральном статусе.

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