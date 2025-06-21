Чемпионат Европы отменили, после того, как на него не пустили Россию и Беларусь. Стало известно, какая федерация это сделала

Чемпионат Европы по кикбоксингу, который планировали провести в Кишиневе, отменили. Об этом сообщил генеральный секретарь Федерации кикбоксинга России Владимир Филатов.

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Ранее власти Молдовы запретили участие на турнире спортсменам из России и Беларуси. По решению Всемирной федерации кикбоксинга, российские и белорусские атлеты должны были выступать под своими флагами и гимнами.

Министерство образования и исследований Молдовы объяснило отказ тем, что проведение чемпионата с участием россиян и белорусов противоречит местному законодательству и общественным интересам.

Соревнования должны были пройти с 23 по 28 июня. Теперь вместо взрослого чемпионата состоятся только состязания среди юниоров. Федерация кикбоксинга России совместно с WKF планирует провести чемпионат Европы в 2026 году, выбирая новую площадку для турнира.

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