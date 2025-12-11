Парашютиста 'намотало' на крыло самолета во время неудачного прыжка. Видео

В австралийском штате Квинсленд запасной парашют одного из парашютистов случайно зацепился за хвост самолёта Cessna Caravan. Сам инцидент случился еще осенью этого года, однако итоговый отчёт Австралийского бюро транспортной безопасности (ATSB) об инциденте, был опубликован лишь сегодня (11 декабря).

Видео дня

Самолёт вылетел из аэропорта Талли 20 сентября 2025 года с пилотом и 17 парашютистами на борту. Планировался групповой прыжок с 4500 метров с участием 16 человек, который снимался камерой парашютиста. После достижения заданной высоты пилот замедлил самолёт и дал сигнал к началу прыжка.

Когда первый парашютист вылезал через заднюю дверь, ручка его запасного парашюта зацепилась за закрылок крыла и раскрыла купол преждевременно. Парашютист был внезапно отброшен назад, а его ноги ударились о левый горизонтальный стабилизатор самолёта, нанеся серьёзные повреждения. Купол намотало на стабилизатор, из-за чего парашютист оказался подвешен под самолётом.

"Пилот отметил, что самолёт резко поднялся носом вверх, а скорость быстро падала", — рассказал глава ATSB Ангус Митчелл. "Сначала пилот не понимал, что произошло, и подумал, что самолёт свалился в штопор. Он опустил штурвал и добавил тяги, но затем, узнав о парашютисте на хвосте, уменьшил мощность".

Для сохранения прямого и горизонтального полёта пилоту пришлось прилагать значительное усилие. Тем временем 13 парашютистов покинули самолёт, двое оставались в дверях и наблюдали, как зацепившийся парашютист с помощью крючкового ножа перерезал 11 строп запасного купола. Это позволило оставшейся части купола порваться, освободив его от самолёта.

В свободном падении парашютист смог раскрыть основной купол, который полностью раскрылся, несмотря на спутанные остатки запасного. Он благополучно приземлился с незначительными травмами.

Митчелл подчеркнул, что случай напоминает парашютистам о важности внимательного обращения с ручками куполов. "Ношение крючкового ножа — хотя это и не обязательное требование — может спасти жизнь при преждевременном раскрытии запасного купола", — сказал он.

Кроме того, расследование выявило, что пилот и оператор самолёта не обеспечили загрузку аппарата в пределах допустимых массы и центра тяжести. "Ранее уже происходили смертельные аварии парашютистов из-за загрузки самолёта вне допустимых границ центра тяжести, что подчёркивает важность расчёта веса и баланса перед каждой загрузкой", — заключил Митчелл.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!