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"Палач Украины" прокомментировал отказ стать тренером "Динамо"

Александр Чеканов
Спорт Oboz
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Йорданеску надеется возглавить 'Динамо'
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Бывший тренер сборной Румынии Эдуард Йорданеску не готов сейчас возглавить киевское "Динамо", от которого получил выгодное финансовое предложение. При этом специалист признался, что хотел бы посотрудничать со столичным клубом в будущем, так как видит в этом потенциал.

Об этом Йорданеску заявил в интервью YouTube-каналу шоу "ТаТоТаке". 48-летний тренер, последнем местом работы которого была варшавская "Легия", подтвердил, что вел переговоры с руководством "бело-синих", однако не назвал причин своего нынешнего отказа сменить на посту наставника "Динамо" Игоря Костюка.

Игроки "Динамо" празднуют гол.
Эдуард Йорданеску.

"Я надеюсь, что однажды стану тренером киевского "Динамо". Мы будем бороться и будем побеждать. Однако сейчас, к сожалению, не тот момент. При этом я сохраняю огромное уважение и к "Динамо", и к украинскому футболу в целом", – сказал Йорданеску.

Напомним, что ранее румынские медиа раскрыли детали решения румынского тренера отказать стать новым наставником столичного клуба. По данным журналистов, Йорданеску был предложен контракт с зарплатой 100 тысяч евро в месяц, на что он ответил согласием, однако затем нарвался на резкую реакцию родственников.

Отметим, что со сборной Румынии Йорданеску играл на чемпионате Европы-2024, где его команда в стартовом матче разбила украинскую 3:0.

Игорь Костюк.

Как сообщал OBOZ.UA, бывший главный тренер сборной Украины Александр Петраков может стать новым тренером киевского "Динамо".

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