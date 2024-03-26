Озвучен план победы над Украиной: экс-тренер Исландии сказал, как играть против сборной Реброва в отборе на Евро-2024 и назвал счет матча

Бывший исландский футболист Фрейр Александерссон знает, как победить сборную Украину в финальном матче плей-офф отбора на Евро-2024, который состоится 26 марта во Вроцлаве. Тренер бельгийского "Кортрейка" призывает игроков Исландии не создавать моменты для соперника и работать над инстинктом убийцы, который следует использовать в подходящий момент.

В интервью исландскому ресурсу ruv.is Александерссон, который одновременно тренировал женскую сборную по футболу и был помощником наставника мужской, попросил не сравнивать нынешних "парней" с "золотым" поколением Исландии, выходившим на Евро-2016, ведь они тоже способны давать результат. И хоть у Украины команда лучше, он прогнозирует подопечным Оге Хареде минимальную победу, если все будет сделано, как нужно.

По словам наставника, все исландские футболисты готовы к последней битве за путевку на Евро-2024. Ведь иначе их бы отправили домой: "Этот момент меня не беспокоит. И все вышедшие на замену в матче против Израиля выступили очень хорошо. А теперь очень важно, чтобы эти игроки вышли и произвели фантастическое впечатление".

"То, что в нынешней сборной больше игроков с разными способностями, определенно является большим признаком силы. Однако Украина – гораздо более сильная команда, чем Израиль, поэтому во вторник нам нужна гораздо лучшая игра. Это будет напряженная игра. И речь идет о деталях, о том, чтобы сделать как можно меньше ошибок и затем подготовить инстинкт убийцы, когда появится такая возможность", – говорится Фрейр.

"Мы не будем лениться использовать возможности, как всегда говорил Ларс Лагербак. Давайте не будем создавать шансы для соперника. Просто будьте сосредоточены и смелы", – советует исландским футболистам Александерссон.

Но при этом наставник уже и не вспомнит, когда в последний раз сборная Исландия выигрывала два матча подряд. При этом Украина проиграла всего один из девяти последних поединков на уровне национальных команд.

"У Украины команда лучше, чем у нас, но мы – Исландия. Если ребята нашли свой ритм, как они показывали это в матче с Израилем, то всякое может случиться. Однако если Украине удастся сыграть в свою игру и мы будем преподносить им моменты на блюдечке, то мы проиграем", – отметил Фрейр.

Тренер рассказал, как нужно действовать против подопечных Реброва и дал прогноз на матч: "Нужно играть просто и эффективно. Никаких глупостей, приводящих к опасности у своих ворот. Просто будьте агрессивными и смелыми. Как все пройдет завтра? Мы побеждаем со счетом 1:0. Будет гол со стандарта, и нам также нужно немного везения в определенных моментах, но мы справимся".

Матч на арене во Вроцлаве начнется в 21:45 по Киеву. OBOZ.UA проведет онлайн-трансляция финала плей-офф отбора Евро-2024.

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