'Озеров бы в гробу перевернулся'. Тина Канделаки стала посмешищем после решения Минспорта РФ

Минспорт РФ устроил праздничное награждение к десятилетию главного спортивного телеканала страны "Матч ТВ", раздав своим любимцам медали, грамоты и благодарности. Но новость о том, что заместитель генерального директора "Газпром‑Медиа Холдинг" и управляющий директор "Матч ТВ" Тина Канделаки получила медаль имени Николая Озерова "за особые личные заслуги и достижения в сфере физической культуры и спорта", вызвала в сети настоящий шквал возмущения и сарказма.

Видео дня

Вместе с Канделаки награды получили и другие сотрудники телеканала: Дмитрий Губерниев — почетную грамоту, Василий Конов и Ольга Богословская — знак "Отличник физической культуры и спорта". Еще два десятка работников "Матч ТВ" были отмечены благодарностями министра спорта.

Пользователи вспоминали легендарного советского комментатора и недоумевали, как его имя теперь соседствует с фигурой телеведущей.

"Озеров в гробу перевернулся. Хорошо, что он не дожил до этого балагана. Тина Канделаки может получить только премию "Под рулём"", — написал один из комментаторов.

Другой добавил: "Во времена Озерова эту даже полы мыть на ТВ не взяли бы". Ему ответили: "Королевство кривых зеркал".

Среди пользователей царило полное недоумение: "Канделаки награждена: "за особые личные заслуги"? Правильнее было бы — "за особые личные услуги"".

Некоторые шутили с горькой иронией: "Орден "За примерное глотание" первой степени", "А на день автомобилиста ей руль подарили?". Другие просто констатировали: "Такой хоккей нам не нужен!" и "Позорят Николая Озерова".

Многие отмечали, что вручение таких наград стало символом вырождения системы поощрений в России. Один пользователь подвел итог коротко: "В мире, где Бузова и Инстасамка певицы, ничего другого ожидать и нельзя".

В итоге торжество, задуманное как юбилей "Матч ТВ", превратилось в позорный фарс. "Николай Николаевич, простите нас!" — резюмировал один из болельщиков.

Напомним, что в 2006 году самый богатый депутат Госдумы и один из богатейших людей России Сулейман Керимов попал в аварию на своем автомобиле Ferrari Enzo на Лазурном берегу в Ницце (Франция). Автомобиль, в котором находился предприниматель, а также Канделаки, врезался в дерево и загорелся.