"Отказывается играть?" От Мальдеры потребовали "четкий ответ" по вратарю "Реала" в сборной Украины

Бывший вратарь донецкого "Шахтера" и сборной Украины Юрий Вирт потребовал от тренера национальной команды Андреа Мальдеры объяснений по поводу вызова голкиперов в национальную команду на старт Лиги наций. В частности, он высказал недовольство из-за неприезда футболиста мадридского "Реала" Андрея Лунина.

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Об этом Вирт заявил в интервью порталу Sport.ua. По словам экс-игрока "сине-желтых", Мальдера мог отказаться от услуг Лунина из-за того, что у того нет игровой практики, но аналогично можно сказать об Анатолие Трубине. Также легенда "Шахтера" упомянул о слухах, что голкипер "Реала" требовал место в составе.

"Анатолий Трубин имеет мало игровой практики в "Бенфике". Хотя там есть хорошая конкуренция. Вызваны три вратаря, кроме Трубина, это Дмитрий Ризнык и Георгий Ермаков. Но у меня возникает вопрос: где Лунин? Он отказывается играть за сборную или это выбор тренерского штаба? У Лунина нет игровой практики? Но ведь и Трубин практически не играет. Поэтому хотелось бы услышать четкий ответ на этот вопрос", – сказхал Вирт.

Аналогичная ситуация возникала во время работы в сборной Украины Сергея Реброва. Однако тогда сам футболист категорически опровергал наличие таких требований к наставнику.

Как сообщал OBOZ.UA, главный тренер сборной Украины Андреа Мальдеры внес несколько изменений в состав команды на старте Лиги наций.

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