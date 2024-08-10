Отец украинской спортсменки приехал с фронта, чтобы поддержать дочь на Олимпиаде-2024. Фото

Отец украинской художественной гимнастки Марии Высочанской смог вырваться с войны с Россией, чтобы поддержать дочь на соревнованиях по художественной гимнастке в групповых упражнениях. Накануне украинки заняли 3-е место в квалификации и 10 августа в 15:00 стартуют в финальной битве за медаль.

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Олег Высочанский на попутках добрался до Киева, оттуда - во Львов. В это время его супруга и мать Марии покупала оставшиеся билеты в Париж.

"В грозу летели, с молниями, но мы успешно добрались, не опоздали, разобрались в парижском метро! И эти эмоции, которые мы получили... Потому что могло быть всякое: они могли не пройти квалификацию, но мы бы тоже их поддерживали. Это такой момент счастья. Когда твой ребенок исполняет то, о чем мечтал, у него все получается, у его команды все получается — и они, счастливые, машут тебе рукой... У меня аж мурашки", – цитирует Ирину Высочанская "Суспильне".

По словам Высочанской, выступление подарило гимнасткам "чрезвычайные эмоции", но больше всего ее растрогало присутствие на арене семьи.

"Я так плакала, вы себе не представляете, потому что папу не должны был и отпустить. После выступления я их нашла, увидела – и папа с мамой мне махали. Честно, я даже не ожидала, что может быть такое. Чудеса бывают, они случаются с нами — главное, в них верить", – призналась спортсменка.

Олег Высочанский в 2015 году участвовал в 242-дневных боях за Донецкий аэропорт, где был ранен. После начала полномасштабной войны он вернулся в армию и ныне защищает Украину в составе ВСУ.

"Хочу верить, что мое присутствие и моя аура где-то придаст уверенности ей и всей команде. У нас с дочерью, как она говорит, есть какой-то свой космос. Команда у них хорошая, молодая. Но важно, как и на войне, так и в спорте, морально-психологическое состояние. От него многое зависит. Потому что ты можешь научить бойца всему, дать ему позолоченный автомат, но если он не понимает, зачем он это делает и как ему это сделать, то не будет результата. Это затраченное время и деньги", – сказал Олег в интервью пресс-службе НОК Украины.

В мае 2024 года Мария приняла участие в церемонии старта эстафеты олимпийского огня во Франции, где возглавила команду атлетов из 27 стран Европейского Союза.

Мария является двукратной чемпионкой Европы (2020), а также бронзовой призеркой мирового первенства в Испании (2023).

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