'Отдам Александру Великому'. Фьюри решился на 'фантастический шаг' перед реваншем с Усиком

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34-1-1, 24 КО) заявил, что откажется от обложки игры Undisputed в случае поражения Усику в реванше. Undisputed — первая видеоигра о боксе за более чем десять лет, которая разработана Steel City Interactive и издана Deep Silver. Релиз игры запланирован на 11 октября 2024-го для PlayStation 5, Xbox Series X/S и ПК.

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Лицом основной версии игры является мексиканец Сауль Альварес. Фьюри разместили на обложку делюкс-версии.

"Это фантастически, но я скажу вам, что я собираюсь делать, если я не выиграю этот матч-реванш: я откажусь от этой обложки и отдам ее Александру Великому, вот что я сделаю. Это галантно. Если я не выиграют в матче-реванше, то я не заслуживаю быть на этом фото. Украинец заслуживает этого. Я отдам ему эту место", – сказал Тайсон в интервью разработчикам.

Undisputed — это файтинг, основанный на боксе. Игра включает более 70 лицензированных бойцов, более 60 индивидуальных ударов, а также 50 различных атрибутов и черт. В игре также есть женский состав, а также лицензированные тренеры, катмены и менеджеры. Игра предлагает различные механики, такие как "loose" и "flat-footed" движения, которые влияют на скорость, с которой боец может передвигаться по рингу.

"flat-footed" [боксер опирается на всю стопу] стиль больше ориентирован на стабильность и силу, в то время как "loose" [опора на носок или пятку] позволяет легче перемещаться и быстрее реагировать на действия противника.

Как сообщал OBOZ.UA, 18 мая Усик одержал победу над Фьюри раздельным решением судей – 115:112, 113:114, 114:113. Тайсон попытается отомстить украинцу в Саудовской Аравии 21 декабря.

Ранее Александр Усик поделился ожиданиями от второго боя с Тайсоном и ответил на обвинения в мошенничестве во время боя с Фьюри 18 мая. Кроме того, Александр рассказал, чему научился в этом поединке.

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