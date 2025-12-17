'От машины ничего не осталось': известный украинский футболист с женой и дочкой попал в страшное ДТП. Видео

Известный украинский футболист Василий Кравец и его семья чудом остались живы в автокатастрофе 16 декабря на трассе Киев – Чоп. ДТП с участием сразу четырех автомобилей произошло возле села Тараканов Ривненской области.

Об этом на своей странице в социальной сети Instagram сообщила жена игрока "Металлиста-1925" Ярина. По данным Главного управления ГСЧС по Ривненщине, в машину футболиста влетели сразу три грузовика, в результате чего жена спортсмена и их дочка оказались заблокированными, а сам Кравец сумел выбраться из авто до приезда спасателей.

"Это мы. И мы чудом Божьим остались живы. Нас зажало между фурами. От машины ничего не осталось. Это настоящее чудо Божье. Я не понимаю, как мы остались живы. Благодаря Богу и ангелам-хранителям, которые уберегли нашу семью, мы живы. И это самое главное, раны заживут", – написала девушка.

Кравец до перехода в харьковский клуб играл за "Карпаты", испанские "Луго", "Леганес" и "Спортинг", польский "Лех", а также "Ворсклу", "Днепр-1" и "Полесье".

