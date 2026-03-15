Определился обладатель Кубка Украины по баскетболу-2026
Киев-Баскет со счетом 82:64 одержал победу в финале Кубка Украины-2026, одолев в решающем матче хозяев Финала четырех Прикарпатье-Говерлу.
Киевляне лидировали в счете на протяжении почти всего матча — хозяева лишь однажды ненадолго выходили вперед в первой четверти, после чего столичный клуб начал отрываться в счете. Уже на экваторе второй четверти лидерство киевлян достигло двузначной отметки, а максимальное преимущество столичного клуба доходило до 22 очков в четвертой четверти.
Киев-Баскет превосходил соперника абсолютно по всем статистическим показателям и в убедительном стиле довел финал до своей победы. Киевляне имели лучшие бросковые проценты, выиграли подборы, лучше двигали мяч.
У победителей лучшими в этом матче стали лидеры команды Егор Сушкин и Михаил Бублик. Сушкин к 25 очкам добавил, 7 передач и 5 подборов, записав во втором матче подряд 30 баллов рейтинга эффективности. Михаил Бублик набрал 22 очка. У Говерлы лучшим игроком матча стал Лейтерренс Рид, который набрал 25 очков.
Киев-Баскет впервые в истории клуба завоевал трофей Кубка Украины.
Кубок Украины. Мужчины. Финал
Ивано-Франковск, Манеж КФВ
Прикарпатье-Говерла — Киев-Баскет 64:82 (18:21, 14:19, 14:24, 18:18)
В полуфиналах "Прикарпатье-Говерла" обыграла "Запорожье", а "Киев-Баскет" оказался сильнее "Днепра".
