Определился обладатель Кубка Украины по баскетболу-2026

Киев-Баскет со счетом 82:64 одержал победу в финале Кубка Украины-2026, одолев в решающем матче хозяев Финала четырех Прикарпатье-Говерлу.

Киевляне лидировали в счете на протяжении почти всего матча — хозяева лишь однажды ненадолго выходили вперед в первой четверти, после чего столичный клуб начал отрываться в счете. Уже на экваторе второй четверти лидерство киевлян достигло двузначной отметки, а максимальное преимущество столичного клуба доходило до 22 очков в четвертой четверти.

Киев-Баскет превосходил соперника абсолютно по всем статистическим показателям и в убедительном стиле довел финал до своей победы. Киевляне имели лучшие бросковые проценты, выиграли подборы, лучше двигали мяч.

У победителей лучшими в этом матче стали лидеры команды Егор Сушкин и Михаил Бублик. Сушкин к 25 очкам добавил, 7 передач и 5 подборов, записав во втором матче подряд 30 баллов рейтинга эффективности. Михаил Бублик набрал 22 очка. У Говерлы лучшим игроком матча стал Лейтерренс Рид, который набрал 25 очков.

Киев-Баскет впервые в истории клуба завоевал трофей Кубка Украины.

Кубок Украины. Мужчины. Финал

Ивано-Франковск, Манеж КФВ

Прикарпатье-Говерла — Киев-Баскет 64:82 (18:21, 14:19, 14:24, 18:18)

В полуфиналах "Прикарпатье-Говерла" обыграла "Запорожье", а "Киев-Баскет" оказался сильнее "Днепра".

