Определился обладатель 'бронзы' Суперлиги GGBET

В Днепре состоялся третий матч бронзовой серии между Харьковскими Соколами и Ривне-ОШВСМ. Ровенчане показали характер и смогли перевернуть ход второго матча (92:87) и это усилило интригу на третий матч.

Впрочем, Харьковские Соколы продуктивно начали игру, организовал стартовый рывок 10-5, авторами которого стали лидеры номинальных хозяев Никитин, Заплотинский и Климов. Ровно старалось не отпускать соперника далеко в счете, однако в середине первой четверти Харьковские Соколы имели уже более существенное преимущество 19:10. Впрочем, гости смогли взять себя в руки и выдали сильный отрезок в конце первой десятиминутки: трехочковый от Рябого, флоутер Шептицкого и дальнее попадание Поносова помогли ривненчанам практически догнать соперника. Однако Харьковские Соколы удержали лидерство по итогам первой десятиминутки 21:20.

Вторую четверть активнее начала команда Дениса Спиридонова. Пропустив от Заплотинского в начале игрового периода, Ровно выдало рывок 12-6 и даже вышло вперед в счете. После удачного эндвана от Джейкобса незадолго до большого перерыва установился счет 38:33. Ривне-ОШВСМ смогло довести дело до успешного завершения первой половины 46:42.

Третья четверть лучше складывалась для Харьковских Соколов: они перехватили инициативу и смогли не только отыграть отставание, но и выйти вперед. За 2 минут и 21 секунду до последнего перерыва матч был прерван из-за воздушной тревоги, однако после возобновления матча Ровно удалось стабилизировать ситуацию. Перед последней четвертью гости имели минимальное преимущество 61:59. В заключительной десятиминутке подопечные Дениса Спиридонова выложились на максимум и смогли выиграть и саму четверть, и матч, а вместе с ним и серию 82:74 в итоге, бронзовые медали сезона 2025/2026 едут в Ровно.

Суперлига GGBet. Серия за 3-е место

Днепр, СК Шинник

Харьковские Соколы – Ровно-ОШВСМ 74:82 (21:20, 21:26, 17:15, 15:21)

Харьковские Соколы: Хохоник 10+13+5 подборов, Климов 13, Соловьев 7+3 передачи, Заплотинский 12+7 подборов+2 перехвата, Никитин 15+10 подборов – старт; Мартынов 8, Клебан 7+4 подбора, Максим Безима 2+3 подбора, Никита Безима 0, Шавгаров 0.

Ровно-ОШВСМ: Тимощук 9 + 10 подборов + 6 передач, Джейкобс 15 + 4 подбора, Быков 8 + 5 подборов, Коровяков 7 + 9 подборов + 4 передачи, Дюпри 16 + 7 подборов – старт; Поносов 16 + 6 подборов, Шептицкий 8, Рябой 3, Кравченко 0.