Определилось расписание матчей женской сборной Украины в отборе на Евробаскет-2027
ФИБА опубликовала календарь матчей женских сборных в первом раунде квалификации на чемпионат Европы-2027. Напомним, украинская сборная попала в группу Е, где сыграет со сборными Черногории, Болгарии и Азербайджана.
Матчи первого раунда запланировано провести 9-19 ноября 2025 года и 8-18 марта 2026 года. В каждом международном окне будет по три игровых дня для каждой сборной.
Отметим, что начнет отбор на Евробаскет-2027 Украина выездным матчем с Черногорией, после чего будет играть два номинально домашних матча. В марте 2026 года Украина сначала будет принимать Черногорию, а затем отправится на выезд – сначала в Болгарию, а оттуда в Азербайджан.
Согласно формату, во второй раунд выйдут по две лучшие команды каждой группы, а также три лучшие команды, которые займут третьи места.
Календарь матчей в группе Е:
12 ноября
Азербайджан – Болгария
Черногория – Украина
15 ноября
Украина – Болгария
Азербайджан – Черногория
18 ноября
Украина – Азербайджан
Болгария – Черногория
11 марта
Болгария – Азербайджан
Украина – Черногория
14 марта
Болгария – Украина
Черногория – Азербайджан
17 марта
Черногория – Болгария
Азербайджан – Украина
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!