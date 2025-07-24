Определилось расписание матчей женской сборной Украины в отборе на Евробаскет-2027

ФИБА опубликовала календарь матчей женских сборных в первом раунде квалификации на чемпионат Европы-2027. Напомним, украинская сборная попала в группу Е, где сыграет со сборными Черногории, Болгарии и Азербайджана.

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Матчи первого раунда запланировано провести 9-19 ноября 2025 года и 8-18 марта 2026 года. В каждом международном окне будет по три игровых дня для каждой сборной.

Отметим, что начнет отбор на Евробаскет-2027 Украина выездным матчем с Черногорией, после чего будет играть два номинально домашних матча. В марте 2026 года Украина сначала будет принимать Черногорию, а затем отправится на выезд – сначала в Болгарию, а оттуда в Азербайджан.

Согласно формату, во второй раунд выйдут по две лучшие команды каждой группы, а также три лучшие команды, которые займут третьи места.

Календарь матчей в группе Е:

12 ноября

Азербайджан – Болгария

Черногория – Украина

15 ноября

Украина – Болгария

Азербайджан – Черногория

18 ноября

Украина – Азербайджан

Болгария – Черногория

11 марта

Болгария – Азербайджан

Украина – Черногория

14 марта

Болгария – Украина

Черногория – Азербайджан

17 марта

Черногория – Болгария

Азербайджан – Украина

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