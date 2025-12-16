Определились все участники Финала четырех Кубка Украины-2026 по баскетболу

В рамках мужского Кубка Украины 2025/26 состоялись матчи первого этапа и 1/4 финала. По итогам сыгранных матчей определены все участники решающей стадии турнира – Финала четырех.

В полуфинале сыграют победители четвертьфинальных матчей "Киев-Баскет", "Прикарпатье-Говерла", "Днепр", а также БК "Запорожье", который получил место в финальной пульке в качестве lucky loser.

Запорожцы проиграли свой четвертьфинальный матч "Прикарпатье-Говерле" с наименьшей разницей – "-7" (73:80), благодаря чему получили место в полуфинале.

Матчи Финала четырех состоятся в марте на площадке одного из участников решающей стадии турнира.

