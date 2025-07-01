Так называемый глава Федерации футбола Курской области Юрий Князев закатил настоящую истерику из-за разрушений спортивных объектов в регионе. Приспешник диктаторского режима Владимира Путина пожаловался на то, что "район практически полностью стерт с лица земли" и в нем невозможно проводить спортивные соревнования.

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Об этом Князев заявил в интервью пропагандистскому изданию "Спорт-Экспресс". Чиновник с особым цинизмом набросился с обвинениями на украинцев и ВСУ, которые "направляют ракеты на уничтожение мирных жителей, которые не имеют отношения к боевым событиям", забыв об агрессии РФ в отношении нашей страны.

"Пострадали очень многие спортивные объекты, в том числе и футбольные поля. Например, в Рыльске прямо в центр футбольного поля был прилет еще в 2022 году. Район практически полностью стерт с лица земли. Большинство объектов культуры и спорта просто разрушены. Сегодня все направлено на то, чтобы запугать людей, дестабилизировать обстановку. Они направляют ракеты на уничтожение мирных жителей, которые не имеют отношения к боевым событиям. Но народ наш запугать нельзя! Мы становимся крепче!" – лицемерно отметил Князев.

Этот россиянин забыл о том, что по состоянию на апреля-2025 в результате ничем немотивированной агрессии России погибли 600 украинских спортсменов и были разрушены или повреждены 725 спортивных объектов нашей страны.

Как сообщал OBOZ.UA, предатель Анатолий Тимощук на фоне массированных обстрелов украинских городов заявил об "очень хорошей атмосфере" в России.

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