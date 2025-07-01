Предатель Тимощук на фоне обстрелов Украины заявил об 'очень хорошей атмосфере' в России

Помощник главного тренера санкт-петербургского "Зенита" Анатолий Тимощук вновь продемонстрировал, что его не волнуют обстрелы украинских городов со стороны России. Уроженец Луцка с восхищением поделился эмоциями об атмосфере на товарищеском матче команды с сербской "Црвеной звездой", который состоялся в Сочи в воскресенье, 29 июня.

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В интервью порталу Metaratings предатель Украины заявил, что очень доволен победой над соперниками из Белграда. Бывший футболист донецкого "Шахтера" отметил, что на стадионе "Фишт" болельщики устроили невероятный перфоманс, несмотря на дождливую погоду.

"Атмосфера была очень хорошая, учитывая количество людей, пришедших на трибуны. На товарищеский матч вряд ли можно было ожидать чего-то еще лучше, если мы не играем в Санкт-Петербурге. Спасибо людям, пришедшим нас поддержать. Команда провела хороший матч, чем поблагодарила зрителей на трибунах в этот дождливый, но футбольный вечер", – сказал Тимощук.

Отметим, что именно в ночь на 29 июня Россия провела самую массовую атаку на Украину в нынешнем году, запустив 477 беспилотников и около 60 ракет.

Ранее Тимощук назвал "благотворительном проектом" поддержку российских военных, которые ведут агрессивную и захватническую войну против Украины.

Напомним, что после начала полномасштабного вторжения России в Украину Анатолий отказался от любого публичного осуждения войны, не покинул страну-агрессор и лишь смог выдавить из себя небольшой сторис в Instagram, в котором просто призвал к миру.

Федерация футбола Украины лишила его всех званий и лицензий, а имя бывшего капитана сборной было удалено из официальных реестров.

В ноябре 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) отменил постановление Украинской ассоциации футбола (УАФ) и удовлетворил иск экс-капитана "Шахтера". В Швейцарии решили, что в период с начала полномасштабного вторжения России в нашу страну до 11 марта 2022 года предатель не совершал никаких противоправных действий.

Как сообщал OBOZ.UA, Анатолий Тимощук пытается получить паспорт гражданина Румынии. Тренер "Зенита" таким образом пытается обойти санкции, которые на него наложил Совет национальной безопасности и обороны (СНБО). До этого в сети всплыло, что предатель Украины был завербован Федеральной службой безопасности (ФСБ).

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