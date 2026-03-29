'Он работает в украинском футболе'. Реброву в сборной Украины нашли замену

После вылета из отбора на чемпионат мира-2026 вокруг будущего главного тренера сборной Украины усилились разговоры о возможной смене наставника. В медиа сообщили, что одним из вариантов может стать специалист, который уже работает в украинском футболе.

Журналист Владимир Зверов заявил, что рассматривается кандидатура украинского тренера, не работающего за рубежом. При этом конкретную фамилию он не назвал.

"У меня есть одно имя, и этот тренер работает в украинском футболе, не за границей. Но пока оставлю его при себе, потому что сейчас эмоциональный момент, и не хочу делать кому-то рекламу", — сказал Зверов в эфире программы.ПРОФУТБОЛ Digital.

По его словам, будущий наставник должен обеспечить стабильную игру команды и избежать провалов в решающие моменты.

Контракт Сергея Реброва, как отмечается, подходит к завершению, и продление соглашения не планируется. Также сообщается о возможном интересе к специалисту со стороны одного из украинских клубов в будущем.

Сборная Украины потеряла шансы на выход на чемпионат мира-2026 после поражения от Швеции со счетом 1:3 в полуфинале плей-офф 26 марта.

Статистика Реброва во главе национальной команды после завершения отбора составляет: 33 матча, 15 побед, 8 ничьих и 10 поражений, разница мячей 51:49.

Как сообщал OBOZ.UA, 31 марта украинская сборная под руководством Реброва проведет товарищеский матч против Албании.

