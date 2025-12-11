Олимпийская чемпионка-горнолыжница влетела в ограждение на скорости 100 км/ч и сломала шею. Видео

Двукратная олимпийская чемпионка Мишель Гизин получила тяжелые травмы во время второй тренировки скоростного спуска в швейцарском Санкт-Морице. Инцидент оказался настолько серьезным, что титулованную горнолыжницу пришлось экстренно эвакуировать вертолетом и срочно оперировать шейный отдел позвоночника.

Видео дня

32-летняя швейцарка потеряла равновесие в нижней части трассы и на высокой скорости врезалась в ограждение, прорвав первую страховочную сетку.

После падения Гизин оставалась в сознании и даже шутила с медиками, однако обследование в клинике в Санкт-Морице выявило повреждения правого запястья, левого колена и шейного отдела позвоночника.

Для операции на шее Гизин вертолетом перевезли в клинику "Хирсланден" в Цюрихе, где хирурги должны стабилизировать позвоночник.

По данным Swiss Ski, спортсменка может нормально двигать руками и ногами, ее состояние оценивается как удовлетворительное с учетом обстоятельств. Лечение травм запястья и колена продолжится после стабилизации шейного отдела.

Падение стало очередным ударом для швейцарской команды скоростных дисциплин, которая уже потеряла Лару Гут-Бехрами и Коринн Зутер из-за травм. Для Гизин же этот инцидент особенно болезненен: она планировала перезапустить карьеру после сложного прошлого сезона и рассматривала текущий зимний цикл как последний шанс попасть на Олимпийские игры в Кортина-д’Ампеццо.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее известная горнолыжница получила тяжелую травму на Олимпиаде-2022, заглушив криками от боли комментаторов. Камиль Черутти сильно напугала своих поклонников, когда во время спуска на скорости около 100 км в час потеряла равновесия и улетела в ограждение.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!