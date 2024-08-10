Капитан сборной Украины по художественной гимнастике Мария Высочанская не смогла сдержать эмоций, комментируя выступление команды в групповом многоборье на Олимипаде-2024. Мария вместе с Дианой Баевой, Алиной Мельник, Валерией Переметой и Кирой Ширыкиной набрали 65.700 баллов и стали седьмыми из восьми команд.

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В упражнениях с пятью кольцами украинки продемонстрировали высочайшее мастерство и заняли промежуточное второе место. После ротации (3 ленты и 2 мяча) наши девушки выступили неудачно, что в итоге и стоило им медалей.

"Это была наша медаль, но мы ее потеряли. Если б не наши ошибки, мы бы сейчас выходили б на награждение. Это была наша мечта... Я не знаю, почему это с нами случилось. Мы очень много работали и очень много вложили сил и мне на самом деле очень жаль, что моя спортивная карьера завершилась именно так. Так как мы могли сейчас стоять на пьедестале", – со слезами на глазах сказала Мария в эфире "Суспильне.Спорт".

Как сообщал OBOZ.UA, в профиле Высочанской на официальном сайте Евроспорт было указано, что город принадлежит России.

Отец Марии Олег Высочанский в 2015 году участвовал в 242-дневных боях за Донецкий аэропорт, где был ранен. После начала полномасштабного вторжения он вернулся в армию и ныне защищает Украину в составе ВСУ.

В мае 2024 года Мария приняла участие в церемонии старта эстафеты олимпийского огня во Франции, где возглавила команду атлетов из 27 стран Европейского Союза.

Мария является двукратной чемпионкой Европы (2020), а также бронзовой призеркой мирового первенства в Испании (2023).

Отец Высочанской смог вырваться с войны с Россией, чтобы поддержать дочь на соревнованиях по художественной гимнастке в групповых упражнениях.

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